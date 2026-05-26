Exportación de carne: ya está abierta la inscripción para la Cuota Hilton

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La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 66/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, firmada por el secretario Sergio Iraeta.

La normativa establece que el período de inscripción comenzará desde la entrada en vigencia de la resolución y se extenderá por 15 días corridos. Los interesados deberán completar el trámite mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) bajo el procedimiento “Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2026/2027”.

La resolución recuerda que la Unión Europea asigna anualmente a la Argentina un cupo de 29.389 toneladas de carne vacuna de alta calidad, mientras que el Reino Unido otorga otras 111 toneladas. Ambos contingentes se extienden entre el 1 de julio de cada año y el 30 de junio del siguiente.

Entre los requisitos establecidos para las empresas de la categoría industria, el Gobierno exigirá acreditar inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o el organismo correspondiente de cada jurisdicción, presentar poderes de representación y demostrar la titularidad o tenencia de los establecimientos productivos.

Además, las firmas deberán detallar la cantidad de toneladas que se comprometen a exportar, presentar un programa mensual de faena y un cronograma de exportaciones. También tendrán que informar antecedentes de exportación correspondientes a 2023, 2024 y 2025, incluyendo toneladas exportadas y valor FOB de las operaciones.

La normativa también dispuso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca verificará de oficio que los establecimientos cuenten con habilitación vigente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y matrícula activa en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (Siocal).

Para los proyectos conjuntos y asociaciones de criadores, los anexos de la resolución fijaron condiciones adicionales. Los grupos de productores deberán presentar documentación societaria, listado de productores participantes, detalle de cabezas de ganado comprometidas y constancias de los establecimientos frigoríficos asociados al proyecto.

En esos casos, también se exigirá información sobre antecedentes exportadores, programas de faena, cronogramas de embarques y cartas de intención de potenciales compradores internacionales.

La resolución además fijó requisitos específicos para quienes busquen acceder al cupo destinado al Reino Unido. Los postulantes deberán presentar una declaración jurada manifestando expresamente su intención de exportar a ese mercado y adjuntar antecedentes comerciales vinculados a ese destino.