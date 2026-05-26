Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAY 2026 | 11º
X
Locales

"Las consultoras dicen que la inflación va a estar debajo del 2,6% por el congelamiento del combustible"

Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que las proyecciones privadas anticipan una baja en la inflación mensual, impulsada principalmente por el congelamiento del precio de los combustibles. Así lo expresó durante su columna de este martes en Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mes termina y todas las consultoras dicen que la inflación va a estar debajo del 2,6% por el congelamiento del precio del combustible”, sostuvo el especialista, quien remarcó además que el foco del Gobierno está puesto en evitar tensiones económicas en el corto plazo.

En ese sentido, Granados reveló que el área económica se encuentra en negociaciones con cinco bancos internacionales para obtener un crédito amplio que permita cubrir compromisos de deuda hasta las elecciones. “La idea es que no haya ruido, que el ruido lo hagan los políticos pero no la economía”, explicó.

Por otra parte, el analista se refirió al contexto político y a la relación histórica entre los gobiernos y la Iglesia. “Era lógico, la Iglesia siempre fue crítica y marcó los puntos débiles de los gobiernos”, señaló, recordando episodios de tensiones durante gestiones anteriores.

Además, mencionó un cambio de clima dentro del peronismo tras conversaciones con el economista Roberto Cachanosky. Según relató, incluso dirigentes históricos como Aníbal Fernández habrían expresado señales de adaptación al actual rumbo económico. “Dijo que no tocaría ni una coma del plan económico de Milei”, indicó.

En ese marco, Granados consideró que el peronismo “siempre se adapta a las ondas”, en un contexto donde se priorizan conceptos como el superávit fiscal y el orden de las cuentas públicas.

TEMAS Radio Panorama Osvaldo Granados

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimsa volvió a festejar ante Boca y acaricia una nueva final de la Liga Nacional
  2. 2. Le hicieron creer que recibió una transferencia y la estafaron en más de $2 millones
  3. 3. Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo
  4. 4. Sumampa vivió una multitudinaria fiesta patria con el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 26 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo algo nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT