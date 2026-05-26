"Las consultoras dicen que la inflación va a estar debajo del 2,6% por el congelamiento del combustible"

Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este martes.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que las proyecciones privadas anticipan una baja en la inflación mensual, impulsada principalmente por el congelamiento del precio de los combustibles. Así lo expresó durante su columna de este martes en Radio Panorama.

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“El mes termina y todas las consultoras dicen que la inflación va a estar debajo del 2,6% por el congelamiento del precio del combustible”, sostuvo el especialista, quien remarcó además que el foco del Gobierno está puesto en evitar tensiones económicas en el corto plazo.

En ese sentido, Granados reveló que el área económica se encuentra en negociaciones con cinco bancos internacionales para obtener un crédito amplio que permita cubrir compromisos de deuda hasta las elecciones. “La idea es que no haya ruido, que el ruido lo hagan los políticos pero no la economía”, explicó.

Por otra parte, el analista se refirió al contexto político y a la relación histórica entre los gobiernos y la Iglesia. “Era lógico, la Iglesia siempre fue crítica y marcó los puntos débiles de los gobiernos”, señaló, recordando episodios de tensiones durante gestiones anteriores.

Además, mencionó un cambio de clima dentro del peronismo tras conversaciones con el economista Roberto Cachanosky. Según relató, incluso dirigentes históricos como Aníbal Fernández habrían expresado señales de adaptación al actual rumbo económico. “Dijo que no tocaría ni una coma del plan económico de Milei”, indicó.

En ese marco, Granados consideró que el peronismo “siempre se adapta a las ondas”, en un contexto donde se priorizan conceptos como el superávit fiscal y el orden de las cuentas públicas.