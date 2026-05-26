“Disfrutá la vida”: las críticas que recibió Indiana Cubero tras mostrarse con su novio futbolista

La joven compartió fotos románticas de su viaje a Mar del Plata y las redes reaccionaron con comentarios filosos.

Hoy 08:12

Indiana Cubero está cada día más enamorada de Thiago Silvero, el jugador de Vélez con el que se puso de novia hace unos meses. Si bien muchos usuarios creían que se separaron porque tenían poca interacción en las redes, este fin de semana dejaron en claro que todo marcha viento en popa.

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La pareja aprovechó el fin de semana largo para irse a descansar y pasear por Mar del Plata -donde ella tiene familiares- y sus fotos en la playa dieron que hablar en las redes.

Mientras que un grupo de seguidores los felicitó y les dijo que se veían muy lindos, otro reunió críticas feroces.

“Qué ganas de estar con alguien a esa edad. Disfrutá la vida que lo que se va no vuelve”, “Buscate una mina que no sea del ambiente, sino va a terminar igual que el suegro: sin billetera y lleno de juicios”, “Él es una persona fría”, fueron algunas de las opiniones que dejaron.

Los tortolitos hicieron oídos sordos a los mensajes malintencionados e intercambiaron palabras de amor. “Te amo”, sostuvo la hija de Nicole Neumann, mientras que él contestó: “Te amo preciosa”.