Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAY 2026 | 11º
X
Espectaculos

“Disfrutá la vida”: las críticas que recibió Indiana Cubero tras mostrarse con su novio futbolista

La joven compartió fotos románticas de su viaje a Mar del Plata y las redes reaccionaron con comentarios filosos.

Hoy 08:12

Indiana Cubero está cada día más enamorada de Thiago Silvero, el jugador de Vélez con el que se puso de novia hace unos meses. Si bien muchos usuarios creían que se separaron porque tenían poca interacción en las redes, este fin de semana dejaron en claro que todo marcha viento en popa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja aprovechó el fin de semana largo para irse a descansar y pasear por Mar del Plata -donde ella tiene familiares- y sus fotos en la playa dieron que hablar en las redes.

Mientras que un grupo de seguidores los felicitó y les dijo que se veían muy lindos, otro reunió críticas feroces.

“Qué ganas de estar con alguien a esa edad. Disfrutá la vida que lo que se va no vuelve”, “Buscate una mina que no sea del ambiente, sino va a terminar igual que el suegro: sin billetera y lleno de juicios”, “Él es una persona fría”, fueron algunas de las opiniones que dejaron.

Los tortolitos hicieron oídos sordos a los mensajes malintencionados e intercambiaron palabras de amor. “Te amo”, sostuvo la hija de Nicole Neumann, mientras que él contestó: “Te amo preciosa”.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimsa volvió a festejar ante Boca y acaricia una nueva final de la Liga Nacional
  2. 2. Le hicieron creer que recibió una transferencia y la estafaron en más de $2 millones
  3. 3. Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo
  4. 4. Sumampa vivió una multitudinaria fiesta patria con el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 26 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con cielo algo nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT