Termas de Río Hondo se prepara para un día soleado: temperaturas agradables para hoy Martes 26 de mayo de 2026

Los termenses disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, se espera un cambio en el clima para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, marcando una temperatura actual de 10.3 °C. La sensación térmica es ligeramente superior, alcanzando los 10.6 °C. Este inicio de jornada se presenta perfecto para disfrutar al aire libre.

A medida que avanza el día, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 20.4 °C, convirtiendo a la jornada en una opción ideal para actividades al exterior. Los cielos despejados permitirán que el sol brille intensamente, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor.

Sin embargo, los termenses deben estar atentos, ya que el viento soplará a una velocidad de 3.6 km/h desde el oeste-noroeste, que podría aportar frescura durante las horas más cálidas. La humedad se mantendrá al 100%, lo que puede generar una sensación de bochorno en algunos momentos del día.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima será parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.1 °C de mínima y 21.8 °C de máxima. Aunque se espera un ligero aumento en la temperatura, las nubes podrían ofrecer un respiro del sol intenso.

El jueves, en cambio, se prevé un cambio significativo con lluvia moderada a intervalos, donde la mínima será de 13.3 °C y la máxima alcanzará los 21.7 °C. Este cambio en las condiciones atmosféricas podría traer alivio ante el calor acumulado de los días previos.