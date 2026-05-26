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Marco Rubio redobló la presión sobre Irán por la amenaza de bloquear Ormuz

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington no permitirá restricciones sobre una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Hoy 07:49
Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que el estrecho de Ormuz será reabierto “de una forma u otra”, en medio de la creciente tensión entre Washington e Irán tras los recientes ataques estadounidenses. El funcionario calificó el bloqueo del corredor marítimo como una situación “ilícita”, “ilegal” e “inaceptable” para el mundo.

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Durante una visita oficial a la ciudad india de Jaipur, Rubio insistió ante los periodistas en que el paso marítimo, fundamental para el transporte global de petróleo y gas, debe volver a operar con normalidad pese al conflicto regional.

Tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense al referirse al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado tras la escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

El funcionario también sostuvo que la situación afecta al comercio internacional y cuestionó la decisión iraní de mantener restringido el tránsito marítimo. “Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable”, expresó.

A pesar de las tensiones y de los recientes ataques estadounidenses que pusieron en duda la continuidad del frágil alto el fuego, Rubio afirmó que todavía existe margen para alcanzar un entendimiento diplomático con Irán en los próximos días.

El secretario de Estado reveló que este martes hubo contactos en Catar para intentar avanzar en las negociaciones. “Hoy hubo algunas conversaciones en Catar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días”, señaló desde Jaipur.

En esa línea, Rubio reiteró la postura de la Casa Blanca y dejó claro que el gobierno estadounidense pretende cerrar un acuerdo bajo determinadas condiciones. “El presidente ha expresado su deseo de lograrlo. O consigue un buen acuerdo o no habrá acuerdo”, sostuvo.

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