Deportivo Riestra cierra su histórica participación en la Sudamericana ante Palestino

El Malevo visita al conjunto chileno este martes en Santiago por la última fecha del Grupo F. Ambos equipos ya están eliminados del certamen continental.

Hoy 07:21

Deportivo Riestra disputará este martes su último partido en la Copa Sudamericana cuando visite a Palestino de Chile por la sexta y última fecha del Grupo F.

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago de Chile, y contará con el arbitraje del peruano Michael Espinoza, mientras que Diego Haro estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN2.

El conjunto dirigido por Guillermo Duró llega a este compromiso ya sin chances de clasificación luego de la dura derrota por 4-1 ante Montevideo City Torque en Uruguay durante la fecha pasada.

Ese resultado, sumado a la victoria de Gremio frente a Palestino, decretó la eliminación del equipo del Bajo Flores en su primera experiencia internacional.

Más allá de no haber podido avanzar de ronda, Riestra buscará cerrar su histórica participación continental con una buena imagen fuera de casa.

Por el lado de Palestino, el conjunto chileno también quedó eliminado tras perder 2-0 ante Gremio en Porto Alegre y ocupa el último lugar del grupo con apenas dos puntos.

El equipo dirigido por el argentino Guillermo Farré, sin embargo, llega con mejor ánimo tras vencer 2-1 a Unión La Calera por la liga chilena, torneo en el que marcha sexto.

Las probables formaciones:

Palestino: Sebastián Pérez; Jason León, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Dylan Salgado; Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Ian Alegría, Francisco Montes, Bryan Carrasco; Ronnie Fernández. DT: Guillermo Farré.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Jonathan Goitía, Pablo Monje; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.