Lanús busca despedirse de la Libertadores con una alegría y asegurar su lugar en la Sudamericana ante Mirassol

El Granate, ya eliminado, recibe este martes al líder del Grupo G con la intención de seguir en competencia internacional.

Hoy 07:21

Lanús cerrará este martes su participación en la Copa Libertadores cuando reciba a Mirassol de Brasil por la última fecha del Grupo G del certamen continental.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez y contará con el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez, mientras que el uruguayo Antonio García estará a cargo del VAR. La transmisión será de Fox Sports.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega golpeado tras la derrota 2-0 frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador, resultado que decretó su eliminación de la Libertadores.

Con seis puntos y relegado por el criterio de desempate basado en los enfrentamientos directos, el Granate ya no tiene chances de avanzar a octavos de final.

Sin embargo, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires todavía tiene un objetivo importante por delante: asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Para lograrlo, Lanús necesitará al menos sumar un punto frente al conjunto brasileño.

La campaña del Granate quedó marcada especialmente por la inesperada derrota 4-0 sufrida ante Always Ready en Bolivia, un resultado que terminó condicionando seriamente sus posibilidades en el grupo.

Por el lado de Mirassol, el equipo brasileño atraviesa una realidad muy diferente en el plano continental.

En su primera participación en la Copa Libertadores, el conjunto paulista lidera el Grupo G con 12 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto.

El equipo dirigido por Rafael Guanaes viene de vencer 1-0 a Fluminense por el Brasileirao, aunque en el torneo local ocupa puestos de descenso.

Además, Mirassol sabe que una derrota en Lanús podría complicar su clasificación como líder si Liga de Quito vence a Always Ready y logra superarlo por diferencia de gol.

Las probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigues, Willian Machado, Joao Victor, Igor Carius; Aldo Filho, Denilson, Alesson, Shaylon, Carlos Eduardo; Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.