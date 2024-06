Manzana volvió a la casa de Gran Hermano y encaró a Virginia: así fue el encuentro que terminó con un beso

El participante regresó para una nueva edición de “Congelados” y aprovechó para hacer algunas cosas que tenía pendientes en el reality.

En el marco de una nueva edición de “Congelados”, Federico “Manzana” Farías regresó a entrar a la casa de Gran Hermano. Su participación no tardó en volverse viral, ya que tuvo varios ingredientes inesperados: desde su look en homenaje a la película El Padrino, un poema que les dedicó a sus excompañeros y un beso en la boca para su gran amiga, Virginia Demo.

Vestido con un traje negro, lentes de sol, y con un bastón en su mano derecha, el tucumano entró a la cocina y les dijo algunas palabras a los jugadores. “Pensé en ustedes, lo juro, pero no se me ilusionen que vine a saludar a Arturo. Extraño a Emma, extraño a Darío, a Virginia, a los Bros y a Juliana, pero lo que más extraño es comer pollo en la cama”, leyó de un pergamino que sacó de su saco.

Luego, con su habitual sentido del humor, agregó: “Afuera canto, bailo y morfo como un vikingo. Sigan fallando en las pruebas que a mí me importa un pingo”.

Por otra parte, “Manza” les hizo un inesperado anticipo a los participantes que siguen en carrera: “No los quiero ilusionar, pero se vienen sorpresas. Altas penas si me voy, pero para zafar de la angustia van a ver (la película) ‘The Truman Show’”. “No me voy sin saludarlos ni darle un pico a Virginia”, anunció antes de irse y se despidió con un “pico” a su gran confidente, quien no pudo contener las lágrimas y se mostró realmente conmovida por el reencuentro.