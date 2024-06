Un nene de 12 años mató de un tiro a su primo de 15 años durante un aparente juego

Las autoridades investigan como fue que el menor de los dos chicos consiguió el arma. Servicios de emergencia lo trasladaron con una herida en el pecho pero fue declarado muerto en el hospital.

Un chico de 12 años mató de un disparo a su primo de 15 años el domingo en una zona residencial de Brownsville, en Brooklyn, informó este lunes la Policía de Nueva York. Los investigadores buscan conocer si el joven “estaba jugando con el arma” cuando se produjo la tragedia. La Policía dijo que cuando los agentes llegaron al lugar, poco después de las 10.30, encontraron en el living al joven de 15 años -identificado como Jasai Guy- inconsciente y sin respuesta, con una herida de bala en el pecho. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. El niño de 12 años había visitado a su primo en el quinto piso de un edificio donde vivía con su padre -bombero de profesión- y su abuela, según reportaron medios locales. Te recomendamos: Así disparó Juraj Cintula contra el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico Dushoun Almond, que dirige Brownsville In Violence Out, una organización contra la violencia en el barrio, dijo que los familiares le habían comunicado que los chicos habían estado jugando con la pistola cuando se disparó. Aún no quedó claro cómo consiguieron el arma. “Fue un accidente fatal”, dijo Almond. “Pero aun así fue un accidente”, agregó. Este lunes, cerca de 150 personas se juntaron frente al edificio para rendir homenaje a Jasai con carteles y globos azules y blancos. Entre la multitud se encontraban alrededor de una docena de bomberos de la ciudad de Nueva York, colegas del padre del adolescente muerto, indicó el New York Times. Cassandra Vassell, la abuela materna de Jasai, dijo que su nieto era un “niño dulce” y que lo que la familia necesitaba ahora eran “oraciones”. Derelle Guy, el padre de Jasai, describió por su parte a su hijo como un “alma hermosa”, un muy buen alumno y atleta. “Como dijeron sus amigos, él los inspiró a ser mejores”, sostuvo. El caso se está tramitando en el Juzgado de Familia de la ciudad debido a la edad del niño. Fue entregado a su madre el lunes después de una audiencia en la que se denegó una solicitud para su detención, según el Departamento Legal de la ciudad. En EEUU las armas de fuego son la principal causa de muerte en niños y adolescentes Según un análisis publicado el pasado año por la revista Pediatrics, entre 2011 y 2021 la tasa de muertes por armas de fuego entre menores de 18 años aumentó un 87 % en Estados Unidos, situándose ya como la principal causa de muerte en niños y adolescentes. “Es una realidad triste e impactante que la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos sea ahora la violencia armada”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González. Según la ONG Everytown for Gun Safety, en 2023 los incidentes de disparos involuntarios cometidos por niños superaron por primera vez la cifra de 400 desde 2015, cuando empezaron a monitorear el fenómeno. Al menos una vez por día, un menor de 18 años tiene acceso a un arma cargada y sin querer se dispara a sí mismo o a otra persona. Desde 2015, hubo más de 1.200 muerto y más de 2.000 heridos. “Cuando los niños disparan involuntariamente a otra persona, las víctimas suelen ser sus propios hermanos, primos o amigos que vienen a jugar. Estos tiroteos dejan tanto a las familias como a sus comunidades extendidas enfrentando dolor, pero también un profundo arrepentimiento, sin mencionar los años de consecuencias físicas, emocionales y, a veces, legales y financieras”, dijo Sarah Burd-Sharps, directora de investigación de Everytown for Gun Safety. “Al fin y al cabo, no existe nada parecido a un disparo accidental por parte de un niño. La responsabilidad de mantener las armas fuera del alcance de los niños siempre recae en los adultos. Es nuestra responsabilidad mantener a los niños seguros”, agregó. Según los estudios de la ONG, los dos grupos de edad con mayor probabilidad de dispararse a sí mismos o a otros sin querer son los estudiantes de secundaria entre 14 y 17 años, seguidos por los niños en edad preescolar de cinco años o menos. Además, hicieron los siguientes hallazgos: Las víctimas de tiroteos cometidos por niños suelen ser también niños . Más de nueve de cada 10 de los heridos o muertos en disparos involuntarios cometidos por niños también eran menores de 18 años.

Los estados con las tasas más altas de disparos involuntarios por parte de niños (Luisiana, Mississippi, Tennessee, Missouri y Alabama) tienen leyes débiles o nulas sobre el almacenamiento de armas de fuego, mientras que los estados con las tasas más bajas tienen leyes de almacenamiento (Rhode Island, Hawaii, New Hampshire, Massachusetts y California). El nene, que fue detenido este mismo domingo y cuyo nombre no fue revelado debido a su edad, fue acusado de homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y posesión de arma.