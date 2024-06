Fechas confirmadas para los cuartos de final de la Liga Nacional: cuándo jugarán Quimsa y Olímpico

La AdC confirmó el cronograma de encuentros para la próxima etapa de playoffs en donde la Fusión se medirá con Peñarol y el Negro con el ganador de Platense y Obras.

Quimsa y Olímpico ya tienen confirmados sus cronogramas de encuentros por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, ya que la AdC (Asociación de Clubes) anunció la programación de los mismos.

Quimsa (1°), Instituto (2°), Olímpico (3°) y Boca (4°), clasificados directamente por haber terminado dentro de los cuatro primeros puestos de la tabla, esperaban el desenlace de la Reclasificación para comenzar el camino de playoffs hacia el campeonato.

Tres de cuatro series ya culminaron y solo resta definir la que protagonizan Platense y Obras Sanitarias, la cual está 2-2 y tendrá su quinto juego este miércoles.

Ahora los cruces serán 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, en series que se jugarán al mejor de cinco partidos y con el formato de 2-2-1, comenzando en cancha del mejor posicionado. Cabe recordar que los juegos 4 y 5 de cada llave se disputarán en caso de ser necesarios.

El cronograma de cuartos de final será el siguiente:

Quimsa (1°) vs. Peñarol (8°)

• Juego 1 | 08/06 | 21.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.

• Juego 2 | 10/06 | 22.00 | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass.

• Juego 3 | 13/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass.

• Juego 4 | 15/06 | 21.00 | Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata, Buenos Aires) | Basquet Pass

• Juego 5 | 18/06 | ---- | Ciudad (Santiago del Estero) | Basquet Pass

Instituto (2°) vs. Regatas (7°)

• Juego 1 | 09/06 | 20.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass

• Juego 2 | 11/06 | 21.00 | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass

• Juego 3 | 14/06 | 21.00 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass

• Juego 4 | 16/06 | 20.30 | José Jorge Contte (Corrientes) | Basquet Pass

• Juego 5 | 19/06 | ---- | Ángel Sandrín (Córdoba) | Basquet Pass

Olímpico (3°) vs. Platense/Obras Basket (6°)

• Juego 1 | 09/06 | 22.15 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports 2.

• Juego 2 | 11/06 | 22.10 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | TyC Sports.

• Juego 3 | 14/06 | 21.00 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) | DSports.

• Juego 4 | 16/06 | 13.10 | Ciudad de Vicente López (Vicente López, Buenos Aires) / Templo del Rock (CABA) | Basquet Pass

• Juego 5 | 19/06 | 21.10 | Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero) | DSports

Boca (4°) vs. San Lorenzo (5°)

• Juego 1 | 08/06 | 11.30 | Luis Conde (CABA) | TyC Sports.

• Juego 2 | 10/06 | 20.30 | Luis Conde (CABA) | DSports.

• Juego 3 | 13/06 | 21.00 | Roberto Pando (CABA) | TyC Sports.

• Juego 4 | 15/06 | 20.00 | Roberto Pando (CABA) | Basquet Pass

• Juego 5 | 18/06 | ---- | Luis Conde (CABA) | Basquet Pass