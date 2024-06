Se filtró cómo sería la nueva camiseta de Boca, con parecido a la de River y detalles naranjas

A pocos días de que termine el primer semestre, comenzaron a circular imágenes de la que podría llegar a ser la próxima casaca del Xeneize en la segunda parte del año.

Tan solo unas pocas horas antes de que se confirme que para seguir el camino en la Copa Sudamericana, Boca deberá enfrentarse a Independiente del Valle o Liga de Quito en Ecuador, Quito, ambos provenientes de la Copa Libertadores, se filtró la que podría ser la nueva casaca del Xeneize, con detalles parecidos a la de River y tonalidades naranjas que no fueron del gusto de muchos de los simpatizantes del club de La Ribera.

Si bien resta la oficialización por parte del club y de la marca de las tres tiras que viste con frecuencia al plantel profesional, en la cuenta Juego Simple de X, en la que se acostumbran a publicar información relacionada al fútbol, dieron a conocer una serie de fotos de cómo es la nueva camiseta que prepara la marca.

Es bastante parecida a la que usa actualmente Boca, pero la principal diferencia se da en la franja amarilla del medio, a la que le agregaran un diseño combinado con diferentes tonalidades de ese color llegando al naranja. Además, la camiseta es similar a la que se filtró de River meses atrás, ambas contando con tiras en la parte baja.

Sin embargo, esos nuevos detalles no tardaron en llamar la atención de los simpatizantes del Xeneize, quienes no tardaron en manifestarse en la publicación: “¿Qué son esas líneas en la franja amarilla, no pueden hacer una camiseta normal?, fue uno de los comentarios. “Hasta que no la vea en la cancha, me guardo la opinión”, fue otro, mientras que por otra parte solamente recibió halagos: “Es la más linda que vi en mi vida”.

La camiseta de Boca, parecida a la que se filtró de River

Si bien al igual que en Boca resta la confirmación del club de Núñez, la camiseta del Xeneize tendría detalles muy parecidos a la camiseta que se filtró de River hace poco mas de un mes atrás: las tiras en la parte baja es la principal característica que comparten las dos casacas.