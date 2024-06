La charla privada de Julián Álvarez con Pep Guardiola tras el interés de compra del Atlético de Madrid

El goleador argentino y el entrenador del Manchester City hablaron cara a cara luego de la finalización de la temporada en Inglaterra

No hay vez en la que Pep Guardiola no elogie a Julián Álvarez. Desde que llegó al Manchester City, el joven delantero argentino creció de forma exponencial y se convirtió en uno de los mejores atacantes del mundo. Sin embargo, esto no lo ayudó a ser titular en el equipo citizen, algo que lo tiene intranquilo.

Según contó el periodista de TyC Sports Gastón Edul, Guardiola y Julián Álvarez tuvieron una charla privada antes del viaje del argentino a Miami, en donde concentra junto a la Selección argentina de cara a los amistosos ante Ecuador y Guatemala que servirán de antesala para la Copa América 2024. Allí, el ex-River le reclamó que lo deje ir a jugar los Juegos Olímpicos y argumentó que tuvo pocos minutos en el equipo inglés.

“Así como cuando llegó Julián y jugaba poco en el City decíamos que era bueno para su adaptación, ahora digo que Julián quiere jugar, quiere sumar minutos. Nunca le dio igual jugar, más o menos, pero ya hizo saber que él quiere jugar”, explicó Edul en TyC Sports.

Y contó la charla del futbolista con el DT: “Él fue a pelear con Guardiola directamente su participación en los Juegos Olímpicos y el argumento que tuvo fue que no le da muchos minutos en el equipo”.

Esta información sale a la luz en momentos en los que el Atlético de Madrid se interesó por el jugador y hasta averiguó su cotización de mercado en caso de querer comprarlo.

Atlético de Madrid busca reforzarse con un 9 y el gran deseo del equipo de Diego Simeone es sumar a la Araña. El futbolista de 24 años tiene contrato con el Manchester City hasta el 2028 con una cláusula de salida de 50 millones de euros.

Si bien desde el Atlético saben que no hay posibilidad de competir económicamente con el City, la operación para convencer a Julián de vestir la camiseta del Colchonero está en marcha. Según el diario Marca, el Cholo les pidió ayuda a los compañeros del delantero en la Selección argentina para convencerlo: Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Los futbolistas del Colchonero le habrían trasladado al ex-River el interés del entrenador argentino y la pasión que despierta ser jugador de uno de los grandes equipos del fútbol de España.