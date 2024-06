Crítica de "Los últimos pastores", la naturaleza en estado puro

Samu Fuentes dirige este honesto y bello documental sobre dos ancianos, criados en la montaña de los Picos de Europa, que no han conocido otro modo de vida que el pastoreo.

Por Juan Pando

Para Fotogramas

Resulta portentoso cómo una película tan sencilla en apariencia puede provocar sensaciones tan intensas y tanta serenidad. Dos pastores hermanos y ancianos que sobreviven en un paisaje tan hermoso e inhóspito como los Picos de Europa son la demostración de que no hay que ir a lugares exóticos para poner a prueba al hombre frente a la naturaleza. Forjados desde niños en la montaña, no conocen otra forma de vida y, lo que es más importante, no la necesitan ni la echan de menos. Resulta portentoso asistir a su habilidad para sobrevivir en un medio tan hostil. Ver cómo hornean su propio pan o cocinan su comida con trébedes en la chimenea. El mundo exterior no es para ellos más que un eco encerrado en una pequeña radio, su única compañía. La curiosidad por el día a día se mantiene hasta el final del film.

Inevitable no recordar 'Dersu Uzala' (A. Kurosawa, 1975). Fuentes mima el sonido, no abusa de los drones ni cae en la trampa del álbum de postales. Ofrece, en cambio, para la reflexión el canto del cisne de unos hombres que pugnan por vivir en armonía con la naturaleza con una dignidad que impresiona, a pesar de las zancadillas del ecologismo oficial.

Para olvidar el mundo y dejarse cautivar por la naturaleza.