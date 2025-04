"No abría la heladera": Joel Ojeda explicó cómo era la relación de Catalina Gorostidi con la comida

El exnovio de la participante de “Gran Hermano” habló sobre el trastorno alimenticio de la joven, quien recientemente regresó al reality.

Hoy 15:14

Joel Ojeda, exnovio de Catalina Gorostidi, fue entrevistado recientemente en el programa Intrusos, donde se refirió al estado actual de su relación con la joven, quien recientemente reingresó a la casa de Gran Hermano. Al ser consultado sobre la salud de Cata, quien reconoció estar atravesando un trastorno de conducta alimentaria, Joel compartió algunas preocupantes revelaciones sobre los problemas alimenticios que su expareja enfrentaba durante su convivencia.

“La he visto días enteros sin comer. Fue un tema que me empezó a preocupar y trataba de tener un mínimo de control”, afirmó Ojeda, al hablar sobre las conductas problemáticas de la médica pediatra con la comida. Según Joel, durante su relación convivieron juntos y fue en ese período cuando comenzó a notar más claramente los problemas alimenticios de Gorostidi.

El exnovio también comentó que Catalina Gorostidi, al estar en su casa, no mostraba interés por comer. “Yo viví con ella y sé cómo es en su casa. Ella realmente no abre la heladera, no cocina, no hay y no come. En la casa de Gran Hermano por lo menos alguien hace la comida, al menos tiene el plato de comida servido”, explicó, dando a entender que en el contexto de Gran Hermano su situación alimentaria podría ser más controlada al contar con la ayuda de los demás.

Joel también dejó en claro que tenía conocimiento de los trastornos alimenticios de su expareja desde su convivencia, lo cual se convirtió en un tema recurrente durante su relación. “Fue un tema durante la relación”, reconoció, mostrando la preocupación que sentía por la situación.

A pesar de las dificultades, Joel no ocultó su preocupación por el bienestar de Cata, especialmente ahora que ella está participando nuevamente en el reality, un contexto que, según él, podría influir en sus hábitos alimenticios.