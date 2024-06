Blur anunció su regreso con un nuevo disco en vivo y un documental

La banda regresa con dos lanzamientos que registran sus épicos shows en el estadio Wembley de Londres.

Blur no para y sigue con nuevos anuncios y lanzamientos. Esta mañana, la banda icono del britpop confirmó la salida de Live at Wembley Stadium: un nuevo disco en vivo que sirve como registro de los dos shows que dieron en el estadio de Wembley en 2023. El LP estará disponible a partir del 26 de julio.

Como si fuera poco, Damon Albarn y compañía también confirmaron el lanzamiento de una película documental del mismo nombre que registra las dos presentaciones en el mítico estadio londinense. Sin embargo, por el momento sólo se estrenará en cines de Reino Unido e Irlanda a partir del 6 de septiembre.

El mes pasado Blur anunció el documental To The End, que retratará su última reunión y el lanzamiento de su primer álbum en ocho años, The Ballad Of Darren. Este se proyectará en diferentes cines del Reino Unido e Irlanda a partir del 19 de julio.

Según adelantó el conjunto en un comunicado de prensa, “seguirá la relación única de cuatro amigos y compañeros de banda durante tres décadas mientras se reunían a principios de 2023 para grabar nuevas canciones antes de sus shows con entradas agotadas en el estadio Wembley de Londres en julio del verano pasado”.