Antonela Roccuzzo presentó su lista de canciones para mantenerse en forma

La esposa de Lionel Messi realizó una selección de su música favorita para escucharla a través de una reconocida plataforma de streaming. ¿A qué artista argentino eligió?

Al margen de acompañar a Lionel Messi en cada paso de su brillante recorrido en el fútbol y de ocuparse de las tareas de crianza de Thiago, Mateo y Ciro, Antonela Roccuzzo también se destaca como influencer. La rosarina es embajadora de importantes marcas de moda, cosméticos y perfumes, siendo una de las personas más buscadas por las empresas a la hora de cerrar una alianza con una celebrity a cambio de promoción.

Así es como este miércoles, la rosarina sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar su nueva asociación con una popular plataforma de música por streaming. La presentación, a través de una serie de fotos que subió a su feed, la hizo con un outfit armado de un elegante top negro junto con un pantalón tiro alto verde oscuro y unas zapatillas negras con detalles blancos de una conocida tienda de moda. El detalle es que los tonos de su vestimenta eran los mismos colores de la marca con la que firmó esta alianza.

Roccuzzo visitó las oficinas de la empresa que están ubicadas en Miami y aprovechó la vuelta para tomarse las imágenes con las que daría a conocer este convenio. La unión ya está en marcha y ya se puede escuchar de la primera lista de temas que la rosarina confeccionó para la plataforma. ¿El título? “WORKOUT x Antonela Roccuzzo”, la cual está orientada para realizar entrenamientos.

“Si no puedes ponerte en forma sin música, no estás solo. Hoy, Antonela Roccuzzo, una de las figuras más icónicas de las redes sociales, comparte su lista de reproducción, WORKOUT X ANTONELA ROCCUZZO. Está lleno de música que le da energía y acompaña sus entrenamientos”, definieron desde la empresa a través de un comunicado de prensa.

La lista está armada por 45 canciones y tiene una duración de 2 horas y quince minutos. ¿El primer tema? “Corazón vacío”, de María Becerra, una de sus cantantes favoritas. Entre los artistas argentinos escogidos por la mujer de Messi también se anotan Emilia (”No_Se_Ve.mp3″ y “Exclusive.mp3″), Trueno (”Tranky Funky” y “Mamichula”), Luck Ra (con el flamante remix de “Hola perdida” al que se sumó Maluma), Duki (“Antes de perderte”), Bizarrap (con dos de sus music sessions, la de Young Miko y la de Milo J), Tini (“Miénteme”, junto a Becerra), Nicki Nicole, Khea (“Tú y yo” junto a Emilia), Tiago PZK (“Traductor” y “Piel”), MYA, Salastkbron y muchos más. También hay figuras globales como Bad Bunny, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, Los Ángeles Azules y Peso Pluma, entre otros.

Esta sería la primera de varias colaboraciones que Roccuzzo impulsará con la plataforma de streaming musical. “La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina”, expresó Antonela según el mismo comunicado de prensa. “Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”, cerró la mujer del 10 de la Selección Argentina.