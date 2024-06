Mataron a golpes a una jubilada y detuvieron a su sobrina

La mujer de 72 años presentaba múltiples lesiones, especialmente en la cabeza, infligidas con un objeto contundente.

Una mujer de 72 años, identificada como Olga Ester Villarreal, fue encontrada sin vida en el garaje de su residencia en Córdoba, víctima de severos golpes.

El trágico suceso tuvo lugar ayer, poco después del mediodía, en su hogar situado en la calle Villa María 5900, en el barrio Comercial al sur de la ciudad.

Villarreal compartía la vivienda con una hija que reside en un departamento en la parte trasera del mismo terreno. La hija relató: "La vi temprano por la mañana, luego me retiré a descansar y cuando me desperté más tarde, me acerqué y, al no obtener respuesta, la encontré sin vida".

De acuerdo con los primeros testimonios, proporcionados por dos vecinos que acudieron a la casa al escuchar los gritos de auxilio de la hija, Villarreal presentaba múltiples lesiones, especialmente en la cabeza, infligidas con un objeto contundente.

Se ha confirmado que anoche las autoridades detuvieron a una sobrina de Villarreal. La sospechosa reside cerca de la casa de la fallecida y contaba con una orden de restricción debido a supuestas incursiones previas en la propiedad con la intención de robar objetos de valor.

Las autoridades están investigando si este crimen guarda relación con algún conflicto familiar.