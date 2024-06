Milei acorta su gira: no participará del G7 de Italia ni de la Cumbre de la Paz en Suiza

En la Casa Rosada dijeron que la modificación del cronograma responde a que Milei quiere estar en la Argentina para las fiestas patrias del 17 y el 20 de junio.

Mientras aún reverberan los ecos de la derrota legislativa del oficialismo en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei decidió acortar el viaje de diez días a Europa que tenía previsto comenzar el próximo miércoles, según informaron altas fuentes oficiales. La idea que plantean en la Casa Rosada es que, por razones de agenda local, el Presidente declinará finalmente la invitación para participar de la cumbre del G7 que se realizará en Italia, y a la cual había sido invitado especialmente por la primera ministro Italiana, Giorgia Meloni. Según pudo saber este diario, la comunicación ya llegó a la sede de la embajada argentina en Italia, dónde-al igual que en otras delegaciones europeas-primaba la sorpresa por la decisión.

Mientras continuaban los llamados y las consultas diplomáticas, quedó confirmado que el Presidente tampoco estará en la Cumbre por la Paz en Ucrania, el 15 y 16 de este mes, a realizarse en Suiza, y a la cual había sido invitado por el presidente Volodimir Zelensky. Milei no será, por cierto, la única ausencia en esa cumbre: distintos países, como China y Brasil, anunciaron que no participarán de ella, dado que la Rusia de Vladimir Putin no ha sido invitada.

Como coletazo de ese cambio de planes del Gobierno, se caería también la reunión bilateral en Francia con Emmanuel Macron, prevista originalmente para el 19 de junio, y que era vista con expectativa en la diplomacia nacional y la embajada argentina, que encabeza el joven Ian Sielecki.

Según explicaron cerca del Presidente, “nunca estuvo totalmente confirmada” la participación de Milei en el G7, que en principio congregará a los presidentes y primeros ministros de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Japón, Italia y Reino Unido, además de otras figuras mundiales como el Papa Francisco, quien confirmó su presencia. Y agregaron que la decisión de declinar de su participación en el encuentro tiene relación con las fechas patrias del 17 y el 20 de junio. “Si bien el G7 era antes (de esas fechas), hubiese sido incordioso ir y después volver para estar en el país en el primer día de Miguel de Güemes y el primer Día de la Bandera de Milei como presidente”. Desde el gobierno porteño deslizaron, en ese sentido, sobre gestiones para festejos conjuntos del día de la insignia nacional.

Al G7 también está invitado el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en su carácter de presidente del G20 durante este año. Se había especulado con la posibilidad de allí se produjera la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios, para descomprimir la tensa relación personal que mantienen. De todos modos, la presencia del mandatario brasileño no estaba confirmada, aún antes de conocer la decisión de Milei de no concurrir a la cita.

En función de este ajuste en el plan original, Milei estaría viajando directamente a Madrid el mismo 20 por la noche, para estar el 21 en España y recibir el premio que otorga el Instituto Juan de Mariana por su “defensa ejemplar de las ideas de la libertad”. Otros premiados en años anteriores por la misma entidad, un think thank de orientación liberal, fueron el escritor peruano Mario Vargas Llosa; su par español Antonio Escohotado, y Alberto Benegas Lynch (h), uno de los pensadores liberales más elogiados por el Presidente.

En su viaje anterior a España, Milei participó de un acto electoral de campaña de la agrupación ultraderechista Vox, y se mostró junto a su líder, Santiago Abascal. Sus críticas a Begoña Sánchez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, derivó en una crisis diplomática que terminó con la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, de regreso en Madrid.

Desde Madrid, Milei estará dos días en Alemania, donde tendrá dos citas centrales: el 22 en Hamburgo, recibirá el premio Friedrich von Hayek, y el 23 será recibido con honores militares por el canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz, quien abrirá un domingo la sede del gobierno alemán para la ocasión. De filiación socialdemócrata, pero fanático del equilibrio fiscal, Scholz sería finalmente el único mandatario con quien Milei se vería en su nueva gira europea.