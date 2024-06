Kristen Stewart será una astronauta en la serie limitada "The Challenger"

La actriz realizará su debut como protagonista en una serie televisiva con esta producción basada en el libro de Meredith E. Bagby, "The New Guys".

Kristen Stewart protagonizará una futura miniserie titulada 'The Challenger'. La actriz realizará su debut como protagonista en una serie televisiva con esta producción basada en el libro de Meredith E. Bagby, 'The New Guys'. La autora será a su vez productora junto a Valerie Stadler de Big Swing Productions.

Stewart interpretará a Sally Ride, astronauta y física que se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio como parte del equipo de astronautas del transbordador espacial de la NASA en 1978. Ride ha tenido menciones frecuentes en toda la cultura popular estadounidense, siendo interpretada por Ellen Wroe en la segunda temporada de la serie de ciencia ficción de Apple TV+, 'Para toda la humanidad'. Ride murió en julio de 2012 a la edad de 61 años.

Te recomendamos: Kristen Stewart se llevó una sorpresa en la fiesta de cumpleaños de Robert Pattinson

Maggie Cohn, cuyos créditos anteriores incluyen 'The Staircase' y 'Narcos: México', actuará como showrunner y guionista de la serie. Por su parte Darryl Frank, Justin Falvey y Steven Spielberg para Amblin Partners, Kyra Sedgwick para Big Swing Productions y Kristen Stewart serán los productores ejecutivos de esta serie que todavía no cuenta con plataforma de transmisión, si bien se dice que Amazon está cerca de cerrar un acuerdo.

Desde que obtuvo la nominación al Oscar con 'Spencer', Stewart ha protagonizado 'Crímenes del futuro' (2022) y 'Sangre en los labios' (2024). Respecto a sus próximos proyectos incluyen 'Love Me', donde estará junto a Steven Yeun y la comedia road trip 'Sacramento'.

Kristen Stewart