Germán Pezzella reveló detalles detrás de su recordado gol a Boca bajo la lluvia

El defensor recordó aquel tanto inolvidable que marcó en un Superclásico para River en el Monumental jugando de 9.

El domingo 5 de octubre de 2014, una intensa tormenta azotó Buenos Aires y puso en riesgo el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. A pesar de las adversas condiciones en el Monumental, el partido se jugó y terminó en un empate 1-1, con goles de Lisandro Magallán para el Xeneize y Germán Pezzella para el Millo. Este último, convertido en un héroe inesperado, reveló una curiosa anécdota de aquella jornada.

Magallán abrió el marcador para Boca de cabeza tras una pelota parada. Cuando el partido agonizaba, el técnico de River, Marcelo Gallardo, decidió enviar a Pezzella, un defensor, como delantero. A los 33 minutos del segundo tiempo, Pezzella cabeceó un centro de Ramiro Funes Mori, aprovechó un rebote de Agustín Orión y decretó el empate 1-1.

En un diálogo con Clank, el central de la Selección Argentina compartió la historia detrás de su ingreso: “Cada vez que nos vemos con Marcelo nos reímos de eso. Yo estaba entrando en calor, estábamos perdiendo el Superclásico y yo, siendo defensor, pensé que no iba a entrar. Me empieza a señalar y me dice ‘vení’".

Pezzella continuó: "Yo era uno de los primeros en la fila y miré hacia atrás pensando ‘¿a quién está llamando? ¿Voy a entrar yo?’. Y Matías (Biscay) me dice ‘sí, vos’. Fui y pensé ‘¿qué estará ideando en su cabeza?’”.

Gallardo le indicó a Pezzella que se parara adelante. "Yo lo miré y le dije ‘¿pero qué, me quedo ahí?’. Me dijo ‘vos quedate ahí adelante que te van a llegar centros y vas a tener que hacer un gol’. Yo pensé ‘cuando las primeras dos pelotas me pasen lejos, lo van a querer matar a él y a mí’", recordó Pezzella.

El defensor, oriundo de Bahía Blanca y actualmente en la mira de River para el próximo mercado de pases, recordó que sus compañeros dentro de la cancha le preguntaban ‘¿qué haces?’ y él respondía ‘me dijo que me quede ahí’. Pezzella añadió: "Imaginate un Superclásico en la cancha de River, jugando de nueve siendo central. Las primeras dos pelotas, lejísimo mío".

Pezzella cerró la anécdota con una sonrisa: "En ese momento, estaba en buena racha con respecto al gol y siempre estaba merodeándolo. Gallardo confió en su instinto. En el primer centro que cae, meto el gol. Después echaron a Ramiro (Funes Mori) y tuve que volver a la defensa. Duré cinco minutos jugando de nueve, pero ya estaba el trabajo cumplido".