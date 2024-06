La quinta entrega de "Toy Story" ya tiene director

Andrew Stanton dirigirá la quinta entrega de la clásica animación.

Según informa The MontyVerse así lo ha dicho "sin querer" Pete Docter, el actual director creativo de Pixar Animation Studios y co-director de 'Monstruos S.A.', 'Up', 'Del revés (Inside Out)' y 'Soul', después de una proyección especial de 'Del revés 2 (Inside Out 2)'.

Por el momento se desconoce cualquier detalle sobre esta nueva entrega de la franquicia a estrenar probablemente en julio de 2026, tan sólo que según reveló el propio Tim Allen está previsto que tanto él (que en su versión original pone voz a Buzz Lightyear) como Tom Hanks (que interpreta a Woody) vuelvan a encabezar su reparto.

Al igual que el mencionado Docter, Stanton formó parte del primer "Brain Trust" de Pixar junto John Lasseter y Joe Ranft, siendo sin ir más lejos uno de los guionistas del primer largometraje de Pixar, también el primer largometraje animado totalmente por ordenador.

Hablamos por supuesto del primer 'Toy Story', siendo que también ha colaborado en los guiones de sus -por ahora- tres secuelas. Tres años después de aquella debutó como co-director con la segunda producción de Pixar, 'Bichos: Una aventura en miniatura', estrenada en 1998, y desde entonces también ha dirigido 'Buscando a Nemo', 'WALL·E', 'John Carter' y 'Buscando a Dory'. Además, también ha dirigido algunos episodios de 'Better Call Saul', 'Legión', 'Historias del Bucle' y 'Para toda la humanidad'.

Stanton tiene pendiente el estreno de 'In the Blink of an Eye', la segunda película en acción real que dirige y la primera que ha hecho al margen de Pixar. Kate McKinnon, Rashida Jones y Daveed Diggs encabezan el reparto de este drama de ciencia-ficción escrito por Colby Day que sus responsables definen como una especie de cruce espiritual entre '2001: Una odisea del espacio', 'Interstellar' y 'Magnolia'.

Respaldada por Searchlight Pictures, dicha película, según la versión oficial, consta de tres historias entrelazadas que abarcan miles de años y que abordan la naturaleza de la vida, el amor, la esperanza, la conexión y en resumen, qué es lo que conocemos como el círculo de la vida.