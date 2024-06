Cómo es el show que Eric Clapton trae a la Argentina en septiembre

Hace unas semanas, Eric Clapton arrancó el tramo europeo de la gira en la que celebra 60 años de carrera y que lo traerá por cuarta vez a Buenos Aires.

El jueves 9 de mayo, en el Utilita Arena de Newcastle, en Inglaterra, Eric Clapton comenzó su nueva gira mundial, en la que conmemora los 60 años desde el inicio de su carrera y con la que llegará a por cuarta vez a Buenos Aires, para presentarse el viernes 20 de septiembre, en la cancha de Vélez Sarsfield, el estadio José Amalfitani. El concierto tendrá un opening estelar a cargo del cantante y guitarrista Gary Clark Jr.

El tour, que arrancó en Newcastle, ya tuvo paradas en Liverpool, Birmingham, Dublín, Manchester, Londres (¡cuatro noches en el Albert Hall!), París, Lyon, Nimes y Lucca.

La backing band de Clapton está integrada por Doyle Bramhall II (guitarra, voces), Chris Stainton (piano, teclados), Tim Carmon (órgano Hammond, teclados), Nathan East (bajo, voces), Sonny Emory (batería) y las coristas Katie Kissoon y Sharon White.

Con un aire épico y espiritual, “Blue Dust” fue la canción elegida para abrir los primeros conciertos de la gira, y todo hace pensar que esa será la primera canción que, también, escucharemos en Buenos Aires. Luego, una tándem de standards bluseros: “Key To The Highway”, que Clapton grabara incluso en colaboración con B. B. King (en el álbum conjunto Riding with the King, de 2000) y “Hoochie Coochie Man”, de Muddy Waters. La lista incluye también “Presence of the Lord”, del repertorio de Blind Faith, el supergrupo de fines de los 60 que Clapton (que ya había pasado por The Yardbirds y Cream) había formado junto al baterista Ginger Baker (The Graham Bond Organisation, Cream), el tecladista y cantante Steve Winwood (The Spencer Davis Group, Traffic) y el bajista Rick Grech (Family). Hay canciones del repertorio de Cream (“Badge”, compuesta en dupla con George Harrison, o “White Room”), la reciente “Prayer of a Child”, clásicos revisitados como “Nobody Knows You When You’re Down and Out”, la siempre conmovedora “Tears in Heaven” (del exitoso Unplugged que grabó para MTV a principios de los 90), y la infaltable “Cocaine”, de J.J. Cale, que Clapton se apropió para siempre desde que la grabó en Slowhand, en 1977. Esa lista de temas parece ser la columna vertebral de la gira, que no está exenta de guiños o referencias como “Somewhere” del célebre musical “West Side Story”. A la hora de los bises, sumó “Sunshine Of Your Love”, clásico de Cream, y sorprendió también con “That´s Allright”, del legendario blusero Jimmy Rogers, que visitó Buenos Aires en 1993, y de cuyo nacimiento se cumple un siglo este año.