El Gobierno afirmó que los salarios le ganan a la inflación: qué dicen los datos

Desde la Oficina del Presidente se publicó un comunicado haciendo referencia a indicadores que no necesariamente reflejan la dinámica salarial.

El Gobierno aseguró que en abril se registró “la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009″.

“Esta información se corrobora en los resultados del Panorama Mensual de Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación”, señala un comunicado de la Oficina del Presidente.

Uno de los indicadores que está mirando el Ejecutivo es la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), el cual, según el economista y director de CP consultora Federico Pastrana, no muestra la dinámica salarial hace años.

Y precisó a través de su cuenta de X que “incluye al sector público y privado, solo a trabajadores estables, no incluye no remunerativos, surge de un registro administrativo (no muestra). Es una remuneración imponible promedio, no el salario neto ni bruto promedio de nadie. Toma la base que se considera para los aportes de la seguridad social”.