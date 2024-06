Ramella pone paños fríos tras la derrota: “Tenemos que ir partido a partido”

El entrenador de Quimsa habló tras el segundo juego de la serie en donde el equipo cayó ante Peñarol.

Quimsa fue sorprendido al caer por 85-70 ante Peñarol de Mar del Plata en el segundo juego de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. Si bien, el resultado no era el esperado y menos la forma, el DT Leandro Ramella sabe que puede sumar de visitante.

“No me sorprendió, es un gran rival. Lo que pasa es que el otro día ganamos por una diferencia que me parece que no era la real, que no se esperaba. Me parece que tampoco es la real lo que pasó en el primer cuarto y parte del segundo. En ninguno de las dos situaciones son las que son las reales, aunque pasaran. Pero lo que quiero decir es que hay mucha paridad entre los dos equipos y que la serie va a ser muy dura”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

“Esto puede pasar en un playoff; el equipo contrario ajusta sobre lo que pasó. Cuando vos ganas, habitualmente no ajustas tanto, porque vos salís a plantear el juego de la misma forma o parecida del que le hiciste, ajustas a algunos detalles y volvés a jugar de la forma que le hiciste. Y el otro equipo ajusta sobre el partido. Nosotros ahora ajustaremos sobre este partido y así se va a ir dando la serie”, agregó.

En tanto, se refirió a lo que viene. “Hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que ir partido a partido. El otro día cuando terminó el partido le dije a los jugadores que teníamos que pensar en el próximo, que no nos podíamos quedar con ese triunfo y ahora digo lo mismo. No nos podemos quedar con esta derrota y que pensar en el próximo partido. Los jugadores tienen que descansar y nosotros tenemos que trabajar en base a eso”.