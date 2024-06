Los viajes de egresados gratuitos fueron dados de baja por el gobierno de Kicillof

Lo confirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Culpan al recorte del gobierno nacional de 1.7 billones de pesos a Buenos Aires.

El gobierno bonaerense suspendió el programa de viajes de egresados gratuitos. Lo anunció ayer el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Nos hemos visto obligados a que algunos programas, los más novedosos, innovadores, con un impacto importante sobre las condiciones materiales de vida del pueblo, y en sectores como el gastronómico, el hotelero, o el turismo, este año no lo vamos a poder llevar adelante”, indicó.

Según el funcionario de Axel Kicillof, esta medida tiene relación con un “recorte financiero” del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, que estimó en 1.7 billones de pesos. “Cuando te recortan una cantidad semejante hay que acomodar la estructura de costos, gastos e inversiones”, sostuvo en conferencia de prensa.

En esta línea, Bianco también informó la suspensión del programa Conectar Igualdad Bonaerense. “No tenemos los ingresos porque nos los recortó el gobierno nacional” dijo.

“Hace tres años veníamos estableciendo estas políticas, incrementando los viajes. Tuvimos récord de viaje de egresados, y no sólo era una política para premiar a aquellos que hacía el esfuerzo para terminar la secundaria, porque muchas familias no llegan a fin de mes, no tienen para poner un plato de comidas en sus meses y menos tienen para pagar un viaje de fin de curso, sino que también era una política de fomento productivo”, señaló Bianco.