Programaron la 6ª fecha del torneo de la Liga Santiagueña de Fútbol

Este nuevo capítulo comenzará el viernes y finalizará el martes; ingresá a la nota y conocé cuándo juega tu equipo.

La Liga Santiagueña de Fútbol no detiene su marcha. A pesar de que resta un partido por jugarse de la 5ª fecha, ya se programaron los encuentros de la 6ª jornada de acción en el Torneo Anual.

Programación de la 6ª fecha:

Viernes

15.00 - Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago

Domingo

16.00 - Estudiantes vs. Unión Santiago

16.00 - Central Argentino vs. Villa Unión

16.00 - Banfield vs. Atlético Clodomira

16.00 - Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

16.00 - Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

Lunes

15.00 - Mitre vs. Güemes

16.00 - Agua y Energía vs. Sarmiento

Martes

15.00 - Yanda vs. Central Córdoba