Los pensamientos del cuerpo

Dónde y cómo nos inspiramos para escribir. La experiencia en el dentista o al frente de un volante.

Por Natalia Zito

Para Clarín

El comienzo de un texto es todo, una vez que lo tengo, respiro. Es algo que en general encuentro por fuera de la escritura, haciendo cualquier otra cosa, pero hurgando en mi cabeza. Esta mañana llegué al consultorio de mi odontólogo con un texto en mente, pero sin el comienzo y, para paliar el tedio de que todo me quita tiempo para escribir, especulé: solo debo abrir la boca, mientras tanto puedo seguir pensando.

Wim Wenders, el director de la reciente y genial “Días perfectos” cuenta en “Los píxels de Cézanne”, un libro anterior a esa película, sobre sus procesos creativos y sobre artistas que admira, que puede pensar solo escribiendo. Es decir, que para pensar él necesita escribir, que sus ideas van cobrando realidad con las palabras escritas, pero que no ocurre si escribe a mano porque tiene la sensación (que comparto), de que lo que escribe de puño y letra sigue formando parte de su pensamiento. Le gusta escribir en trenes, aviones, autobuses, recorridos. Es decir, se pone a escribir para pensar o para averiguar qué piensa.

Un rato después, ya con las manos del odontólogo dentro de mi boca, yo insistía en encontrar el comienzo y, por más que no sentía dolor ni miedo, y que me concentré en la música con los ojos cerrados, solo conseguí una frase: mientras mantengo la boca abierta, intento pensar. Voy a comenzar así, me dije, porque más allá de la literalidad, reconocí que, de no haber estado en esta situación, jamás habría pensado esa frase, lo que me permitió considerarla una ganancia. Pero cuando quise seguir pensando, me encontré una y otra vez con la misma frase.

Wim Wenders hizo que me preguntara por qué es tan infrecuente que la gente conozca y haga valer, en su trabajo, por ejemplo, sus propias condiciones de pensamiento, que podrían equipararse a la necesidad de penumbra para dormir; silencio para estudiar; un calzado apropiado para caminar. Es decir, las condiciones necesarias para hacer algo. En mi caso, puedo dormir con luz o estudiar con ruido, pero las ideas se me ponen en pausa si estoy cocinando o entre mis hijos, sometida al “ma” cada cinco segundos. No sé cómo hacía Clarice Lispector para escribir con la máquina en la falda, mientras los hijos le revoloteaban alrededor.

Las frases fluyen, en cambio, mientras me doy una ducha o todavía más cuando manejo. Las grandes decisiones de mi vida las he tomado manejando. El movimiento, por lo visto, es determinante y, sin embargo, lo mental suele ser considerado al margen de los estímulos concretos. A veces, cuando algo en el texto se detiene, salgo a caminar, voy en busca de las palabras. Nunca me alejo mucho porque una vez aparecidas, el mismo movimiento del cuerpo que las hizo brotar, las amenaza con el olvido. Ahora, ya lejos del odontólogo, escribo estas líneas con la boca todavía torcida por la anestesia, y quizá por eso recuerdo que Jean Luc Nancy explicó que “el cuerpo es donde se pierde pie”.