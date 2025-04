Muerte de Martina Lindon: el joven que manejaba la 4x4 presentó un carné de conductor falso

La comuna de San Pedro de Guasayán informó que la firma (y licencia 616/24) "no corresponde" a la del intendente Oscar Daniel Juárez. El 11 de marzo pasado, el joven fue "externado" tras una fianza real de 20 millones de pesos.

Hoy 07:31

"… El 25 de agosto del 2024 (domingo) el municipio de San Pedro de Guasayán no trabajó… La licencia 616/24 no corresponde a la firma del suscripto. Y no se emiten carné de licencia de conducir a menores de 18 años", informó el intendente de esa localidad, Oscar Daniel Juárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia genera un escenario imprevisible para el conductor de la 4x4 que chocó con la víctima (en motocicleta) el 9 de marzo, en calles Sarmiento y La Rioja. El 11 de marzo, el joven fue "externado", fianza real de $ 20 M. y puesto bajo responsabilidad de sus padres.

El informe fue elevado al fiscal de Frías, Gustavo Montenegro, el 25 de marzo pasado y los querellantes, Natalia Delfina Valdez y Marcelo Castillo Gioya requirieron, urgente, "medidas valiosas" en el accidente fatal de la adolescente, Martina Lindon.

Casi un mes después, los querellantes revelaron ayer: "En la semana que comienza impulsaremos trámites clave, aún cuando el poder punitivo es potestad del fiscal, Gustavo Montenegro".

Según Valdez, "recibimos informes que pueden alterar la esencia y cimientos de la libertad. Ésta descansaría, en gran parte, en un documento falsificado que podría desembocar en imputaciones", acotó.

"El municipio confirmó que el carné de conducir del joven es falso. Lleva una firma que no es la del intendente. Y bregaremos por imputaciones, en base a delitos: `Defraudación, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público", ahondó Castillo Gioya.

"Veamos, si se tratare de un carné real, el joven no podía conducir fuera de San Pedro de Guasayán. Y si nos guiamos por otro convencional, un joven de 16 años está inhabilitado a transportar acompañantes. Toda esta triste historia es un manojo de desatinos. Lo opuesto a la lógica y hay una persona muerta". ahondó.

A criterio de los letrados, "hubo una cadena de favores post accidente y es vital que la Fiscalía investigue a sus impulsores", acotó Valdez. "Y que sean imputados".

Consultado si peligra la libertad del joven, Castillo Gioya aclaró que será cauto. Sin embargo, razonó: "No es menos cierto que burlar la buena fe de la Justicia conlleva un ardid. A ello, hay que añadir que en la reciente pericia realizada por expertos, vimos que el conductor nunca frenó... Así, era imposible otro desenlace que no fuere la muerte de Martina", lamentó.

"Como sea, trabajamos para el cambio de calificativa, llevando el homicidio culposo, al simple con dolo eventual", enfatizó.