VIDEO| Otra vez Reina: reincidente detenido tras un hurto en pleno centro de Las Termas

La policía realizó un procedimiento este viernes y logró poner tras las rejas al implicado.

Hoy 22:50

Un nuevo hecho delictivo protagonizado por un conocido reincidente se registró durante la madrugada de este viernes 19 de diciembre en pleno centro de Las Termas de Río Hondo. El episodio ocurrió en la juguetería “El Mundo de Titi”, ubicada en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, donde un individuo forzó una ventanilla e ingresó al local para sustraer dinero en efectivo y un parlante marca Noblex. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, material que fue clave para el avance de la investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La damnificada radicó la denuncia correspondiente y, con los registros fílmicos en mano, el personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) de la División Prevención de la Departamental 6 Termas intensificó los recorridos preventivos. Ya en horas de la tarde, cerca de las 20.40, los efectivos divisaron al sospechoso en la vía pública, quien intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, pero fue reducido y aprehendido tras un rápido procedimiento en inmediaciones de calles Moreno y Trejo y Sanabria.

El detenido fue identificado como Martín Rodolfo Reina, de 43 años, con domicilio en calle Moreno al 300, sobre quien pesaba un pedido de aprehensión vigente vinculado al hurto denunciado. Por disposición del fiscal de turno, quedó alojado en la Alcaidía en calidad de aprehendido. Reina cuenta con reiterados antecedentes por delitos contra la propiedad.