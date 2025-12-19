El Dr. Silva Neder encabezó el acto por el aniversario de Vilmer

El vicegobernador estuvo presente en el acto central por el 112º aniversario de esa localidad.

Hoy 23:20

La localidad de Vilmer conmemoró su 112° aniversario con un acto institucional encabezado por el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, quien asistió en representación del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez.

La ceremonia contó con la presencia de la comisionada municipal de Vilmer, Lic. Valeria Llinas, junto a los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera y de la Producción, Ing. Néstor Machado; el subsecretario de Gobierno, Luis Villavicencio; presidenta de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo y el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera, entre otros.

En su discurso, el Vicegobernador transmitió el afectuoso saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial para la gestión de la comisionada Llinas y para toda la comunidad de Vilmer. "Nuestro deseo es que esta localidad siga subida al tren del desarrollo que iniciamos con la gestión de Gerardo Zamora en 2005", resaltó.

Puntualizó: "Estamos atravesamos tiempos difíciles en la Argentina. Las decisiones del Gobierno Nacional han traído desazón a las familias. Ante esto, nuestra provincia ha tomado medidas anticíclicas para mitigar esta realidad, manejando los recursos con absoluta seriedad, austeridad y previsibilidad, sin descuidar nunca nuestras obligaciones fundamentales".

Amplió: "Para nosotros, si el Estado no hace, las comunidades se estancan. Por eso, basamos nuestro proyecto en ejes fundamentales: la educación como motor de desarrollo; la dignidad habitacional, que posibilita que el 84% de los santiagueños viva en casa propia y un Estado siempre presente, transformando realidades a través de obras viales, hídricas, sanitarias y educativas".

Finalmente, expresó: "Cerremos estos festejos con alegría, celebrando 112 años de historia. ¡Feliz cumpleaños, Vilmer, y que tengamos todos una Navidad en paz y un próspero año nuevo!

En la oportunidad, también tomaron la palabra la comisionada Llinas y el subsecretario Luis Villavicencio, quienes agradecieron el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a esta comunidad.

Estuvieron presentes: director de Municipalidades, José Herrera; funcionarios de los Ministerios mencionados; intendentes; comisionados municipales; autoridades de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero y de Suncho Corral; representantes de instituciones educativas, sociales, culturales y público en general.