Así se vieron desde Santiago del Estero los satélites de Starlink que sorprendieron en el cielo nocturno

El cielo santaigueño fue escenario de un llamativo fenómeno astronómico este lunes por la noche, cuando vecinos de distintos puntos de la provincia lograron observar a simple vista el tren de satélites Starlink, avanzando en fila, de manera alineada y constante.

03/02/2026

El espectáculo pudo apreciarse poco después de las 21:00, tanto en Santiago como en otras provincias del país, y generó sorpresa y asombro entre quienes lograron captar el momento, con numerosos videos e imágenes compartidos en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un fenómeno visible en gran parte del país

El paso del tren de satélites Starlink también fue reportado en varias provincias argentinas, donde el fenómeno se mantuvo visible durante varios minutos. En las grabaciones difundidas se observa una sucesión de puntos luminosos desplazándose de forma ordenada a través del cielo nocturno, una imagen característica de los satélites recientemente lanzados por la empresa de internet satelital.

Especialistas explican que este efecto ocurre cuando los satélites aún se encuentran muy próximos entre sí, ya que están en proceso de elevar su órbita tras el lanzamiento. Durante esta etapa, reflejan con mayor intensidad la luz solar, lo que los vuelve especialmente visibles desde la superficie terrestre.

Por qué se ven los satélites de Starlink y cómo observarlos

Según detallan expertos en astronomía, los satélites de Starlink suelen verse más brillantes en las primeras horas o días posteriores a su lanzamiento. Con el paso del tiempo, se separan progresivamente y se vuelven menos perceptibles a simple vista.

Para observar este tipo de fenómenos no se requiere telescopio ni equipamiento especial. Basta con mirar el cielo en el horario indicado y, de ser posible, ubicarse en un lugar con baja contaminación lumínica.

Como ocurrió este lunes, cada nuevo lanzamiento de Starlink vuelve a captar la atención de miles de personas en todo el país, transformando el cielo nocturno en un espectáculo tan inesperado como fascinante.