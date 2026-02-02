Librería San Pablo se expande en Santiago del Estero: nueva sucursal y un innovador formato de compra

El nuevo local abrirá desde el miércoles 4 en Peatonal Tucumán 147 y propone una experiencia distinta, con precios rebajados por unidad y beneficios mayoristas desde la compra de tres productos.

03/02/2026

Librería San Pablo abrirá su segunda sucursal en Santiago del Estero, que a su vez será la sucursal número 16 de la firma a nivel nacional, y lo hará con una propuesta renovada que busca diferenciarse dentro del rubro. El nuevo local comenzará a atender al público desde el miércoles 4, en Peatonal Tucumán 147, entre Salta y Pellegrini, en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad.

En diálogo con Diario Panorama, Joel Olivera, encargado zonal de la firma, explicó que el proyecto se basa en un nuevo concepto de negocios denominado “Maxi San Pablo”. “Está pensado para que el cliente pueda comprar una unidad a un precio rebajado y, si lleva tres, acceda directamente a precio mayorista”, señaló.

El espacio físico también marca un cambio. Se trata de un local más amplio, con un showroom de grandes dimensiones, góndolas, racks y carritos, lo que permite recorrer y elegir productos de manera más cómoda. “Buscamos que el cliente tenga una experiencia diferente a lo que ya venimos ofreciendo”, remarcó Olivera.

La nueva apertura representa un paso más en el crecimiento de la firma en la provincia. El primer local de Papelería San Pablo en la provincia fue inaugurado en 2018, y forma parte de un proceso de expansión sostenido en la región del NOA. “Nuestro objetivo siempre fue posicionarnos en la región con locales competitivos, buena atención y precios accesibles”, explicó el encargado.

La historia de la empresa se remonta a más de 40 años, con la apertura de su primer local en la provincia de Jujuy, un dato que refleja la trayectoria y el respaldo de la marca. En ese marco, las expectativas por la nueva sucursal son altas. “Creemos que este formato va a ayudar mucho a la gente, sobre todo en el contexto actual, porque ofrece precios muy bajos que hoy no se consiguen en el mercado”, afirmó Olivera.

La apertura del nuevo local también implicó generación de empleo, con la incorporación inicial de doce nuevos puestos de trabajo, con la posibilidad de sumar más personal según el movimiento comercial.

En cuanto a promociones, desde la firma adelantaron que, como ocurre todos los meses, habrá ofertas especiales que abarcarán los productos esenciales del rubro: artículos de escritura, papel, bolígrafos, marcadores escolares, insumos técnicos y de artística. “La idea es cubrir todas las áreas y ofrecer un poco de todo lo que la gente necesita”, indicó.

La inauguración será con apertura directa al público desde el miércoles. Con esta nueva sucursal, Librería San Pablo refuerza su presencia en Santiago del Estero y apuesta a un modelo de negocio que combina precios competitivos, experiencia de compra y cercanía con el cliente.