El régimen de Venezuela liberó a Gustavo Gabriel Rivara, uno de los argentinos detenidos por el chavismo

Lo informó la ONG Foro Penal y al instante lo confirmó el canciller Pablo Quirno.

03/02/2026

El régimen de Venezuela liberó este lunes al argentino Gustavo Rivara, detenido por el chavismo. Se da mientras la transición que encarna Delcy Rodríguez -en reemplazo del capturado Nicolás Maduro- realiza sueltas de presos políticos y anuncia el cierra de sus centros de detención y tortura.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, informó este lunes que un ciudadano argentino fue excarcelado en Venezuela en medio del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero.

En X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que se trata de Gustavo Gabriel Rivara, detenido "arbitrariamente" desde el 1 de enero de 2025. Subrayó que su excarcelación fue confirmada por la hermana del detenido, Patricia Rivara.

El canciller Pablo Quirno confirmó también la liberación en redes sociales y, al instante, la noticia fue celebrada por la senadora Patricia Bullrich, que mantiene el interés por la agenda venezolana, mientras se esperan novedades sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, aún capturado por el régimen.

El funcionario nacional expresó en su cuenta de X: "La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente".

Y además indicó: "La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad".

Por su parte, la titular de la bancada en el Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich escribió: ¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana. Aún falta y tienen que ser todos. En ese sentido estamos trabajando".

A mediados de enero, el sitio venezolano Reporte Ya había reportado e identificado al argentino, a quien daban como oriundo de Buenos Aires y el 24 de junio de 1973. Según aquel reporte, se encontraba con “deterioro psicosocial” en el centro de tortura conocido como el Helicoide.

Foro Penal informó por su parte que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela, sobre los que detalló que 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta este 2 de febrero. De este grupo, añadió, 59 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Entre los extranjeros detenidos está el gendarme Nahuel Gallo, quien fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

En diciembre de 2024, Gallo fue procesado por la Justicia de Venezuela por su supuesta vinculación a "un grupo de personas" que intentaron "ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas" con "apoyo de grupos de la ultraderecha internacional", informó entonces la Fiscalía.

Argentina ha reclamado por Gallo en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación.