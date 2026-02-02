Río Hondo: incautan cocaína valuada en más de $140.000.000 durante un operativo policial

El importante secuestro se llevó a cabo en las últimas horas en el paraje Los Túneles, departamento Río Hondo. Dos hombres, que iban desde Tucumán hacia La Banda, fueron detenidos.

03/02/2026

Un operativo fue realizado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, que detuvo la marcha de un automóvil Renault Sandero Stepway, color naranja, durante un control de rutina sobre uno de los corredores viales de la zona. Al momento de solicitar la documentación, los efectivos advirtieron un marcado nerviosismo en los ocupantes, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Al requerir la apertura del baúl, los uniformados observaron a simple vista una mochila que contenía varios paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, lo que hizo presumir la presencia de sustancias prohibidas. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, que ordenó la requisa del rodado, el secuestro de los elementos y la detención de los ocupantes.

Con la presencia de testigos hábiles, se procedió a la incautación de nueve paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva de color rojo, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación del vehículo.

La sustancia incautada

Tras realizar las pruebas de campo, los especialistas confirmaron que la sustancia secuestrada correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 9,680 kilogramos, valuada en aproximadamente $141.379.000. Asimismo, durante el procedimiento se halló un estuche metálico que contenía una sustancia vegetal deshidratada, la cual dio positivo para marihuana.

Por disposición de la Justicia Federal interviniente, ambos sujetos quedaron detenidos, mientras que la droga, el vehículo y los demás elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento representa un nuevo golpe al narcotráfico y reafirma el trabajo preventivo y coordinado que la Policía de la Provincia lleva adelante de manera permanente en los corredores viales estratégicos.