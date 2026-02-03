El tiempo para este martes 3 de febrero en Santiago del Estero: 35º de máxima y cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con alta humedad.

03/02/2026

Este martes 3 de febrero, Santiago del Estero tendrá una jornada típicamente veraniega, con altas temperaturas, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 29 grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera el pico térmico del día, con una máxima de 35°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse cerca de los 33 grados, manteniéndose las condiciones de estabilidad. La temperatura mínima será de 23°C, con vientos leves del sector norte y buena visibilidad.

El tiempo para los próximos días

El pronóstico extendido anticipa que el calor continuará en la capital santiagueña durante la semana. Para el miércoles, se prevé una mínima de 25° y una máxima que podría trepar hasta los 38°, convirtiéndose en una de las jornadas más agobiantes. El jueves seguirá en la misma sintonía, con 27° de mínima y 36° de máxima.

Recién hacia el fin de semana se espera un leve alivio térmico: el viernes tendrá una máxima estimada de 35°, mientras que el sábado bajaría a 29°, y el domingo alcanzaría los 31°.