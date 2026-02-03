Se conocieron más detalles del asesinato de un conocido dealer en el barrio Avenida: buscan a tres sospechosos

Avanza la investigación por el crimen ocurrido el domingo a la madrugada en una vivienda de La Banda. La pareja de la víctima declaró y su testimonio aportó nuevos elementos a la causa.

03/02/2026

Con el correr de las horas se conocieron nuevos y reveladores detalles sobre el violento crimen de Ricardo Orlando “Ricky” Medina (35), asesinado de dos disparos en la madrugada del domingo dentro de su vivienda del barrio Avenida, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a fuentes judiciales y policiales, la investigación apunta ahora a un móvil vinculado al robo de cocaína, ya que la pareja de la víctima, Rita Salvatierra (27), aseguró que tras el ataque los agresores se llevaron la droga que Medina tenía para vender, sustancia que no fue hallada durante las primeras diligencias.

Por el homicidio, la Justicia busca intensamente a dos hermanos de apellido Corvalán y a un cuñado de éstos, identificado como de apellido Bracamonte, quienes están señalados como los principales sospechosos.

Te recomendamos: Barrio Avenida: asesinaron a un hombre dentro de su casa

Con el objetivo de dar con el paradero de los acusados, la Justicia de Control y Garantías libró tres órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas por personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos en el barrio Avenida.

Durante los procedimientos no se logró detener a los hermanos Corvalán, aunque en la vivienda de su hermana —concubina de Bracamonte— los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, arma que sería la utilizada para ultimar a Medina.

Cómo ocurrió el crimen

Siempre en base a la información recolectada, los sospechosos ingresaron violentamente al domicilio ubicado en la intersección de Colombia y Juan José Paso, tras romper la puerta principal.

Una cámara de seguridad ubicada en la esquina del inmueble habría captado el momento en el que dos personas entran a la vivienda, imágenes que ya están siendo analizadas por los investigadores.

Dentro de la casa, los agresores interceptaron a Medina en el comedor, donde habría habido una mesa con restos de cocaína y marihuana que la víctima había consumido. Allí se produjo una discusión y una pelea, ya que los sujetos le exigían que entregara todo lo que tenía.

Según la hipótesis judicial, Medina se resistió, se enfrentó a golpes con los atacantes y uno de ellos lo habría lesionado con un arma blanca, mientras el otro lo golpeaba.

Gravemente herido, Medina corrió hasta una habitación para resguardarse. Cuando intentaba cerrar la puerta del dormitorio, los agresores le dispararon a quemarropa, causándole la muerte.

El testimonio de la pareja

Rita Salvatierra declaró que había llegado al domicilio unos 10 minutos antes que los atacantes. Mientras se encontraba en el baño, escuchó a varias personas gritar “dame todo” y luego dos detonaciones, aparentemente disparos de arma de fuego.

Cuando todo quedó en silencio, salió y encontró a su pareja tendido boca abajo, en medio de un charco de sangre. Minutos después, personal de salud confirmó que el hombre ya se encontraba sin vida.

La joven aseguró además que Medina tenía cocaína destinada a la venta, la cual no fue encontrada en la vivienda, por lo que se presume que fue sustraída por los agresores.

Antecedentes de violencia

Las agresiones contra Medina no eran un hecho aislado. Según los testimonios recolectados, los acusados y la víctima habían protagonizado al menos dos enfrentamientos previos.

El 25 de diciembre, los sospechosos habrían ingresado a la casa con la misma modalidad, rompieron la puerta y sustrajeron distintos elementos, entre ellos una bomba de agua, ropa y un perro.

Un mes después, Medina habría sido atacado a tiros en una cancha de fútbol conocida como “La Chuleta”, sin resultar herido. Ya a mediados de enero, uno de los Corvalán volvió a ingresar a la vivienda y el damnificado se defendió con un machete, provocándole cortes en la cabeza.

“Era dealer, pero no conflictivo”

Vecinos del barrio coincidieron en señalar que Medina vendía droga, aunque remarcaron que no era violento. “Era dealer, vendía merca buena y era muy buenito con todos”, señaló un residente de la zona.

Los testimonios indicaron que la víctima no portaba armas y que en reiteradas oportunidades pidió que cesaran los ataques en su contra.

Investigación en curso

La Policía confirmó que ninguno de los sospechosos salió de la provincia a través de servicios de transporte público.

El cuerpo de Medina fue sometido a una minuciosa autopsia y posteriormente sería entregado a la familia para su inhumación, mientras la causa continúa bajo un fuerte hermetismo judicial.