La Policía secuestró 46 tarjetas de débito y más de $4 millones en una investigación por maniobras económicas ilegales en La Banda

Dos personas fueron aprehendidas durante un operativo en una sucursal bancaria, donde realizaban múltiples operaciones con tarjetas que no eran de su propiedad.
Un procedimiento policial realizado en la ciudad de La Banda permitió desbaratar una presunta maniobra de carácter económico ilegal, vinculada al uso indebido de tarjetas de débito pertenecientes a terceros. El operativo estuvo a cargo de personal de la División Delitos Económicos, que actuó en el marco de una investigación en curso.
El hecho se registró en una sucursal del Banco Santiago del Estero, donde los efectivos detectaron a dos personas realizando reiteradas operaciones financieras con tarjetas que no estaban a su nombre. Al ser identificados y requisados, los investigadores comprobaron que los sospechosos se presentaban como prestamistas.
Durante el procedimiento se logró el secuestro de 46 tarjetas de débito, correspondientes a distintas entidades bancarias, cuyos titulares aún no fueron identificados. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, una riñonera y una suma cercana a los $4.468.000 en efectivo, dinero cuyo origen quedó bajo análisis judicial.
Por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos involucrados fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la causa. En paralelo, se continúan las actuaciones con el objetivo de determinar el alcance total de la maniobra, identificar a los propietarios de las tarjetas secuestradas y establecer posibles ramificaciones del circuito delictivo.
Desde la fuerza indicaron que este procedimiento se enmarca en las acciones preventivas y de investigación contra delitos financieros, una modalidad en crecimiento asociada al uso ilegal de datos personales y medios de pago electrónicos en la provincia.