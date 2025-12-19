Ingresar
Policiales

Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Cabildo, con intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la Circunscripción Capital, a cargo de la Dra. Victoria Allende.

Hoy 11:43
Operativo de Gendarmería Nacional

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, dependientes de la Región IV, llevaron adelante un allanamiento en la ciudad de Santiago del Estero que culminó con la detención de una mujer de 63 años y el secuestro de drogas, una importante suma de dinero y diversos elementos vinculados a la causa.

Durante el registro del inmueble, efectuado en presencia de testigos, los gendarmes incautaron 393,6 gramos de cocaína, 10,4 gramos de marihuana y 7.100.000 pesos en efectivo. Además, se secuestraron tres picadores, una balanza digital, elementos de corte y fraccionamiento, anotaciones varias, seis pendrives, cuatro chips de telefonía, una tablet, entre otros objetos de interés para la investigación.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Cabildo, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la Circunscripción Capital, a cargo de la Dra. Victoria Allende.

Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la detención de la femenina, quien se encontraba en el domicilio y sería la principal investigada en la causa.

Las actuaciones labradas, junto con los elementos secuestrados y la persona detenida, quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar posibles vinculaciones y responsabilidades.

