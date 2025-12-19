Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda

El siniestro se produjo en una casa ubicada en Santa Fe y Peralta Luna. Impactantes imágenes fueron captadas por un dron desde el aire.

Hoy 11:40

Un impactante incendio registrado este viernes cerca de las 10 de la mañana generó alarma en el barrio Tradición, más precisamente en la intersección de las calles Santa Fe y Peralta Luna.

Imágenes captadas desde un dron permitieron observar con claridad el fuego activo y las densas columnas de humo que se elevaban desde la vivienda afectada.

El hecho fue reportado a través de un llamado de emergencia que alertó a las autoridades. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de una importante humareda y dio inmediata intervención a dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales, tanto en el interior como en el entorno de la vivienda, son de consideración. Las causas del incendio son materia de investigación.