Accidente fatal en la Ruta 34 vieja: un motociclista murió al impactar de frente contra una camioneta

El trágico choque ocurrió minutos después de las 6, a dos kilómetros de la ciudad de Beltrán. La víctima tenía 37 años.

Hoy 09:39

Un violento accidente de tránsito terminó con una víctima fatal en la mañana de este sábado sobre la traza de la Ruta 34 vieja, a unos dos kilómetros del acceso a la ciudad de Beltrán.

Según informó la Policía, el siniestro vial se registró minutos después de las 6, cuando una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., que circulaba de sur a norte, habría invadido el carril contrario y colisionado de frente con una camioneta Toyota Hilux que transitaba en sentido inverso.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar. La víctima fue identificada como de apellido Pérez, de 37 años, con domicilio en la ciudad de La Banda.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Nº 46 de Beltrán en conjunto con peritos de Criminalística de la Departamental 8 de Fernández, personal de sanidad de La Banda y la morguera de Bomberos de la Policía.