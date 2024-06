Findes XL de junio: cómo trabajará el comercio en Santiago del Estero

En el ciclo Mesa en Vivo de Noticiero 7, el representante de los empleados de comercio, Víctor Paz hizo referencia a una posible jornada laboral para el comercio y remarcó que "los empleados no se niegan a trabajar, pero que se pague lo que dice la ley".

Falta menos de una semana para el próximo feriado, conmemoración que traerá el primer fin de semana largo de junio:

El lunes 17 de junio es feriado nacional por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes .

por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del . El jueves 20 de junio es feriado nacional por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano .

por conmemorarse el . El viernes 21 de junio es feriado nacional puente con fines turísticos.

En el ciclo Mesa en Vivo de Noticiero 7, el Sec. Gral del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, Víctor Paz, explicó una posible jornada laboral para el comercio durante el fin de semana largo, debido a que "se debe hablar para ver qué días abrir y acomodar algunos horarios, siempre con el pago doble que corresponde por ley".

En este sentido, Paz remarcó que "hay muchos problemas con el pago, porque hay muchos negocios que no quieren pagar a sus empleados, inclusive grandes empresas de Santiago".

También hizo alusión a un convenio firmado entre el Sindicato de La Banda con el Centro de Comercio de Industria La Banda, en el cuál "no van a trabajar durante el lunes, el día jueves podría ser al mediodía u optativos y el viernes van a trabajar todos con el pago de la jornada doble. Es un buen acuerdo y aspiramos a eso", manifestó Paz.

Con respecto a los pagos, Paz sostuvo que "la ley ampara al empleado y si no pagan, no les corresponde trabajar. Todos entendemos la situación por la que estamos pasando, no nos negamos a trabajar, pero que se pague lo que dice la ley".

Por su parte, Paz hizo énfasis en el cobro del aguinaldo de la administración pública y cómo esto impactará de manera positiva en los comerciantes: "Va a ser una inyección de plata para el comercio y creo que todas las expectativas que había por la venta del día del padre se van a cumplir", comentó Paz.

Sobre el final, señaló que el comercio no puede estar cerrado 3 días en la semana. "Sabemos la crisis que estamos pasando. Las empresas no pagan lo que corresponde, tuvimos despidos, y reducción de jornada de trabajo. La crisis es para todos", cerró Paz.