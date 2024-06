Quimsa visita a Peñarol de Mar del Plata buscando adelantarse en la serie

La Fusión se mide esta noche con el Milrayitas en el tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional.

Quimsa enfrentará esta noche nuevamente a Peñarol de Mar del Plata en el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Islas Malvinas desde las 21 con tranmisión de BasquetPass.

El elenco santiagueño buscará un triunfo en “La Feliz” para adelantarse nuevamente en la serie y recuperar la ventaja de la localía.

En el primer juego la Fusión no dejó dudas al imponerse por 79-47, sin embargo la historia no fue la misma en el segundo partido en donde el elenco marplatense dio el golpe en el estadio Ciudad con un claro 85-70.

Tras ese encuentro el entrenador fusionado Leandro Ramella dijo, “No me sorprendió, es un gran rival. Lo que pasa es que el otro día ganamos por una diferencia que me parece que no era la real, que no se esperaba. Me parece que tampoco es la real lo que pasó en el primer cuarto y parte del segundo. En ninguno de las dos situaciones son las que son las reales, aunque pasaran. Pero lo que quiero decir es que hay mucha paridad entre los dos equipos y que la serie va a ser muy dura”.

Quimsa buscará tomar el protagonismo del juego desde el arranque buscando quedarse con una victoria que lo acerque nuevamente a las semifinales de la Liga Nacional.