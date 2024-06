Sarmiento festejó en Junín con un triunfazo ante Estudiantes

El Verde se hizo fuerte en casa y venció por 2-0 al Pincha.

Sarmiento de Junín logró un preciado triunfo 2-0 ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha de la Liga Profesional. El local llegaba en alza luego de un triunfo histórico sobre San Lorenzo y el envión anímico le permitió gracias a los goles de Gabriel Gudiño y Manuel García quedarse con tres puntos vitales. Por su parte, la visita llegó a los cinco encuentros en fila sin poder ganar.

Luego de un primer tiempo en el que pasó poco y nada, Sarmiento se empezó a animar más en el segundo con chances claras de gol. A los 12', pudo trasladar uno de estos prometedores ataques al marcador. Manuel García, héroe de la histórica victoria del Verde en el Nuevo Gasómetro, volvió a ser clave. En un intento de remate al arco encontró a Gudiño en soledad en el segundo palo, quien convirtió el primero. Pese a que su posición era muy fina, el VAR determinó que el tanto fue válido.

A los 21', para la alegría de Israel Damonte, Sarmiento liquidó el partido. Valentín Burgoa ejecutó un buen centro de un tiro libre para que Juan Insaurralde logre cabecear. Matías Mansilla dio un flojo rebote y Manuel García aprovechó para estirar su espectacular momento.

El Verde venía de ganarle a San Lorenzo 0-1 por primera vez en el Nuevo Gasómetro, gracias al tanto de Manuel García, y volvió a conseguir un triunfo después de siete partidos (acumulaba seis derrotas y apenas un empate).

Ahora, los dirigidos por Israel Damonte pudieron volver a ganar de local, algo que no conseguían desde el 9 de marzo justamente cuando recibieron al Pincha y lo vencieron por 3-1, con goles de Joaquín Gho, Agustín Ávalos y Lisandro López (Tiago Palacios había anotado para el cuadro platense), por la Copa de la Liga.

Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez llegó al compromiso con la necesidad de volver a ganar después cuatro partidos (dos empates y dos derrotas). En su último compromiso, empató 1-1 contra Gremio en Porto Alegre, con gol del uruguayo Mauro Méndez, en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

Estudiantes quedó último en el Grupo C del máximo certamen del continente, por lo que no logró ni siquiera clasificar a la Sudamericana y, en el segundo semestre, apuntará todos los cañones a la Copa Argentina (en la que deberá medirse a Central Córdoba en 16avos de final) y a la LPF. Domínguez todavía no puede volver a encontrar a ese equipo que alzó la Copa LPF hace poco más de un mes.