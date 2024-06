Belén Francese enfrentó la polémica por la millonaria deuda en expensas

“Son las viejas del Covid”, dijo la vedette sobre el documento que mostraron en el ciclo de Ángel de Brito.

Tras conocerse el caso de Dady Brieva que debería una millonaria deuda de expensas, saltó el nombre de otra famosa involucrada en el mismo tema: Belén Francese.

En el ciclo LAM, América TV, se mostró un documento en que figura que la actriz debe más de un millón de pesos en ese concepto, luego de un año sin pagar las mismas.

PrimiciasYa se contactó con la actriz quien aclaró que hace tres años que ya no vive ahí, que se fue sin deuda alguna, y apuntó a quiénes serían que divulgan ese dato.

"Me llamó una amiga para contarme y nos reímos mucho porque no vivo ahí hace años ya. Esa gente no me suelta, me deben extrañar o quieren su minuto de fama. No tengo nada que ver", precisó Belén Francese.

Luego agregó sobre el monto con su nombre que se vio al aire: "Se ve que lo que muestran es viejo o de otra persona y le ponen mi nombre, les deseo una vida plena y fructífera como la mía".

"Hace tres años casi que no vivo más ahí. Si no, te imaginas de acá a 3 años ni sería deuda, sería otro monto, juicio etc...", remarcó la actriz.

Y continuó su descargo, apuntando a quien filtraría esos datos: "Mis amigas me dicen que son las viejas del covid, unas fans que tengo ahí que están 24/7 pendientes de mí. Me halagan esas doñas, me encanta tenerlas (se ríe). Deben extrañar mucho pedir entradas de teatro, videitos...".

"Alguien que inventa estas pavadas no entiendo el fin. Pero te reitero, buena vida. Tengo cosas importantes que ocuparme, me lo tomo con humor porqie realmente es muy cómico, me inspira a personajes nuevos", finalizó categórica Belén Francese.