El director de "Coraline" vuelve con una nueva adaptación de Neil Gaiman

Avanza este nuevo proyecto que el propio Selick describe como "una cuasi secuela de Coraline".

El realizador de 'Los mundos de Coraline' (2009), Henry Selick, está trabajando en una nueva película basada en otro de los títulos de Neil Gaiman, 'The Ocean at the End of the Lane'.

"En lugar de que una niña se vaya a otro mundo con una madre monstruosa, es una madre monstruosa la que viene a nuestro mundo para causar estragos en la vida de un niño", añadió el cineasta respecto a esta adaptación de la obra de Gaiman de 2013 descrita como "un cuento de hadas brillantemente imaginativo y conmovedor".

En 'El océano al final del camino' la imaginación es la principal baza, como en toda la obra de Neil Gaiman, personificada en un niño de siete años que descubre sin quererlo el secreto sobrenatural de una familia vecina. Esta fascinante y desgarradora historia de misterio y supervivencia, memoria y magia, hace que lo imposible sea demasiado real.

Actualmente, Selick está comercializando el proyecto entre posibles compradores. El estudio de 'Pinocho de Guillermo del Toro', ShadowMachine, estaría interesado en el proyecto, si bien Selick también está abierto a negociar con Laika por albergar "el mejor talento y los mejores recursos".

