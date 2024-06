Impresionante tráiler de la nueva película animada de Watchmen

Warner Bros. Animation y DC han ofrecido el primer vistazo de Watchmen Chapters 1 & 2, dándole la réplica a las viñetas dibujadas por Gibbons fotograma a fotograma.

Te podrá gustar más o menos la película Watchmen de Zack Snyder, a Christopher Nolan le gustó, pero hay una cosa que se le tiene que conceder al cineasta: muchos intentaron llevar la obra de Alan Moore y Dave Gibbons del papel a la gran pantalla antes que él y fracasaron en el intento. ¿Es un cómic imposible de adaptar? Warner y Paramount parecen haber encontrado la manera: en lugar de hacer una única película de superhéroes, el cómic de Watchmen se dividirá en dos grandes capítulos animados digitalmente.

Warner Bros. Animation y DC han ofrecido el primer vistazo de Watchmen Chapters 1 & 2, dándole la réplica a las viñetas dibujadas por Gibbons fotograma a fotograma a través de un estilo visual que a ratos recuerda a lo visto en la serie What If...! de Marvel, pero que sabe centrarse en el diseño y el tono de la novela gráfica. ¿Lo suficientemente fiel como para lograr lo más probable a una aprobación por parte de un Alan Moore que no gana para disgustos?

Por ponernos en contexto, Watchmen retrata un mundo decadente en el que la llegada del superhéroe definitivo y prácticamente omnipotente, el Dr. Manhattan, redefinió el curso de la historia y replanteó el papel de los vigilantes. Con todo, una amenaza en la sombra ha empezado a inquietar a quienes, tras años combatiendo contra el crimen, hoy viven alejados del ojo público y quienes se resisten a dejar su máscara en un cajón: alguien ha matado al Comediante y esto es solo el principio.

El proyecto por crear nuevas películas de Watchmen viene de lejos, que conste. El propio Dave Gibbons se implicó con la idea de ofrecer la adaptación más fiel y con la pretensión de ser el salto definitivo de su propia obra al formato de largometraje allá por 2017, aunque el anuncio y las primeras muestras del mismo no se ofrecerán hasta la Comic-Con San Diego de julio de 2023.

En cuanto a Alan Moore, el escritor y mago británico dejó claro que no quería saber nada de ninguna de sus adaptaciones por parte de Warner desde hace años e incluso insistió a los responsables de la última serie y secuela de Watchmen, estrenada en HBO en 2019, que le dejasen en paz.

Algo que tiene su lógica: siempre ha manifestado su enorme descontento con el trato que ha tenido su obra tanto en las películas basadas en sus novelas gráficas que han funcionado en taquilla como las que fueron un desastre en recaudación, solicitando de manera explícita que se retirase su nombre de los créditos. Siendo justos, tampoco contamos con verlos en estas nuevas producciones animadas.

No sabemos si este nuevo Watchmen gustará, será la adaptación definitiva o acabará siendo una nueva decepción para Moore, pero al menos tenemos claro algo: el estreno de este doble evento animado será muy pronto: sabemos que la primera película que será lanzada como Watchmen Chapter One y se podrá ver a partir del próximo 13 de agosto de 2024 en formato alquiler y Blu-ray (no está claro si debutará en Max y otras plataformas), mientras que tocará esperar hasta 2025 para ver la segunda parte.