Instituto Santiago venció a Independiente de Fernández en el arranque de la fecha

El elenco de San Marcos se impuso por 3-2 en el inicio del sexto capítulo del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Instituto Santiago fue práctico y contundente y se quedó con un importante triunfo en condición de visitante al vencer a Independiente de Fernández por 3 a 2, en el comienzo de la sexta fecha del Torneo Anual “Expreso Lo Bruno”, en la Zona Robles.

Los goles de la “Gloria” lo anotaron Zaburgo, Bustos y Coronel, descontando para el local: Ferreyra y Galván de penal.

EL PARTIDO



El partido comenzó de la mejor manera con muchas emociones. A los 2 minutos, Pablo Zaburgo abrió el marcador para la visita, y el juego se hizo de ida y vuelta, donde el local tomo el protagonismo, ganando la zona media, mientras que Instituto Santiago jugó con espacios.

A los 18 minutos, lo empató Independiente a través de Nahuel Ferreyra con una buena definición, y la posesión del balón pasó por el local, que tuvo el control del juego, y creó sus opciones, pero el golero Zaburgo respondió con mucha seguridad, aunque el 1-1 no se modificó.

En el segundo periodo, Independiente volvió a dominar las acciones, y a los 9 minutos, el local pasó al frente en el marcador, desde el punto del penal, bien ejecutado por Lucas Galván, para el 2-1 parcial. Llegaron los cambios, y La “Gloria”en seis minutos, lo dio vuelta. Primero por intermedio de Edgard Bustos de cabeza tras un corner, y a los 20 minutos, nuevamente por el juego aéreo: Oscar Coronel estableció el 3-2.

Independiente se fue arriba, buscando por las dos bandas en la parte ofensiva, pero faltaron las ideas, y de contra, Instituto no pudo aumentar, pese a su chances.

El partido se hizo de mucha intensidad, donde se adicionó cinco minutos más, y el local nunca pudo vulnerar la defensa de La Gloria y cuando lo hizo se encontró con el seguro golero visitante.

Instituto Santiago también llegó a la cima de la Zona Robles con ocho unidades, y la próxima fecha quedará libre, mientras que Independiente de Fernández visitará a Defensores de Forres.

El partido fue controlado por el juez Emilio Maguna, y en Reserva, empataron 0 a 0.

ASÍ SIGUE LA FECHA



Domingo

16.00 - Estudiantes vs. Unión Santiago

16.00 - Central Argentino vs. Villa Unión

16.00 - Banfield vs. Atlético Clodomira

16.00 - Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

16.00 - Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

Lunes

15.00 - Mitre vs. Güemes

16.00 - Agua y Energía vs. Sarmiento

Martes

15.00 - Yanda vs. Central Córdoba

Fuente: Prensa IDS