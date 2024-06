Carlos Melconian celebró la aprobación de la ley Bases, pero sembró dudas sobre su utilidad

El economista se refirió a la figura de Javier Milei, habló de la ley Bases, el cepo, el RIGI y la checklist que necesita el Gobierno para mostrar resultados económicos contundentes.

Después de intensas negociaciones que se prolongaron durante varias semanas, el Senado finalmente aprobó con modificaciones la ley Bases y el paquete fiscal. En este marco, el economista Carlos Melconian opinó sobre la situación, enfatizando que, en caso de no haber sido aprobada la ley, "estaríamos en un quilombo". Melconian comentó: “Si me preguntás si la quiero tener (a la ley), te digo que sí. Pero si me preguntás para qué sirve, para nada. Si me preguntás si lo que viene depende de la ley, te digo rotundamente que no. Si se toma como un punto de inflexión, puede ser usado como una excusa por si el Presidente quiere hacer algún cambio”. Continuó afirmando: “Lo que viene para adelante no depende de esto. Hay que esperar a Diputados porque hay cositas en lo fiscal que hay que mirar, lo demás quedó licuado. Si esto empezó como una reforma del Estado, ahora no tiene nada que ver. El tema central de lo que tengamos que hablar de economía no depende de la ley”. Melconian también se refirió a la figura de Javier Milei, señalando que se autodefine como un "presidente de carambola" y ha llegado como un outsider. “Tiene ese registro, es ‘vox populi’ sin gobernadores y sin parlamento”, subrayó en una entrevista con Radio con Vos. Al referirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que recibió una serie de modificaciones en el Congreso, Melconian comentó: “Es clave. Si entra guita al país que termina sirviendo, el tipo que pone la plata gana también, es suya y la puede sacar, ¿cómo voy a estar en contra?”. Además, señaló que desea ver cómo el Gobierno implementará estos incentivos.

Melconian también criticó la gestión gubernamental, calificándola de "improvisada" y llena de "errores de gestión". Indicó que “los 600 artículos que iban a modificar a la Argentina murieron. Fueron por el Óscar y volvieron con el ‘chamigo’. Si querés usarlo como excusa para el reordenamiento, sí, tienen que verlo por dónde querés arrancar o si querés modificar estas cosas”.

En otro momento, analizó los primeros seis meses del actual gobierno, comentando: “Yo creo en la inversión, en la rentabilidad, recontra. Después podemos hablar de las discusiones, de si lo peor ya pasó, de si nos íbamos a la hiperinflación, de si los felicitó el economista top, o si están haciendo el ajuste más grande. ¿Cómo carajo se comprueba el ajuste más grande de toda la humanidad?”.

Criticó también las afirmaciones del Presidente sobre el riesgo de hiperinflación cuando asumieron el pasado 10 de diciembre, afirmando: “¿Qué tengo en conexión con el Gobierno que se fue? Nada, haría todo lo contrario, pero, ¿decir que teníamos 15 mil de inflación? Conmigo no. Teníamos un quilombo marca cañón, eso sí”. Resaltó la importancia del equilibrio fiscal, al que calificó como un “avance extraordinario” desde el punto de vista cultural y económico, aunque lamentó que aún hay “mucha gente con el culo en la mano”.

Respecto al cepo cambiario y su posible eliminación a corto plazo, Melconian dijo que el Gobierno necesita cumplir con varios requisitos previos: "El cepo no tiene nada que ver con los pasivos del Banco Central. Si vos no tenés los pasivos, mejor. Pero el cepo depende de que tengas reservas, de tu tipo de cambio, de que tengas exportaciones, de que el superávit fiscal sea sustentable, tiene que bajar el riesgo país. Cuando todo eso pasa, uno se afianza para la apertura del cepo. Hay una checklist que ir completando".