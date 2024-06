El sonido en la dimensión audiovisual

El paradigma de la dimensión sonora. Los componentes de una banda de sonido. La evolución en el uso del sonido en el lenguaje audiovisual. El carácter evocador del sonido.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

En ocasiones pienso que no dimensionamos la real importancia que tiene el sonido en las piezas audiovisuales. El cine, la televisión, los nuevos medios, todos ellos se basan en la imagen y el sonido. Cuando una banda sonora está correctamente confeccionada no la escuchamos pues se nos hace orgánica en la obra final. Cuando la notamos seguramente lo hacemos por alguna falla en la misma.

La banda de sonido está compuesta por la pista de las voces, donde se pueden distinguir los diálogos y la palabra hablada de los personajes. La pista de ruidos y efectos, donde se escuchan todos y cada uno de los ruidos de lo que se ve en imagen más los efectos que se agreguen para hacer verosímil la escena. Por último y no menos importante está la pista de música. En ella se escucha las melodías compuestas para la pieza audiovisual en cuestión.

Cada banda posee un volumen que deberá calibrarse para que resalte lo que el director necesite realzar. De esta manera si tenemos un diálogo de suma importancia estará colocado en un primer plano sonoro en la banda de voces, y el resto en un segundo plano o de fondo. Si en la escena está aconteciendo un tiroteo, seguramente el ruido de los disparos estarán en un primer plano sonoro y el resto caerá a un segundo plano. Si al aparecer el malo de la película se escucha su leit motiv (música compuesta para el personaje y que se la utiliza cada vez que aparece en escena) seguramente estará en un primer plano de sonido por encima de las bandas de ruidos y voces.

Esto se va modulando de manera tal que no entre cada banda "en seco". Para ello existen los fundidos. Así cuando un sonido va escuchándose más fuerte, el otro va bajando su volumen. De esta manera se va "suavizando" la banda sonora para que no se escuchen "los saltos" entre un sonido y otro. Esto casi siempre se da así, salvo el caso que un sonido en particular irrumpa en la escena producto de una imagen que haga lo mismo. El sonido de los disparos por lo general es un buen ejemplo de esto. Las balas salen de las armas. Por ende no se funden los sonidos de las mismas, sino que se los coloca en la pista de sonido abruptamente.

La banda de música se la trabaja en conjunto con un compositor. Siempre se realizan unos temas matrices de los cuales se irán haciendo variaciones acordes al tenor de cada escena o situación en particular. No todos los músicos son capaces de crear piezas para audiovisuales. Deben poseer un sentido de la estética muy particular. Además deben saber que la música que ellos compongan no tendrá un protagonismo “per se” sino será una pieza más en el mosaico sonoro y visual de un filme, o sea, deberá de ser creada con un espíritu colaborativo. La música en una película es un componente más de muchísimos otros que en definitiva acaban por converger en la creación artística de una película.

El cine en su génesis nació mudo, silente. Con el tiempo se fueron creando técnicas que permitieron acompañar las imágenes con música y sonidos. Los cines o teatros disponían de un piano u órgano para que alguien ejecute una música en vivo para acompañar las imágenes. Esto fue lo más rudimentario, luego se crearon técnicas específicas que permitieron grabar y luego propalar la banda sonora en las salas. Esto sigue en evolución y continuos cambios en la actualidad.

Charles Chaplin fue uno de los tantos realizadores que se opusieron al cine sonoro. Decía que con el advenimiento del sonido se iba a perder la poesía de las imágenes. Lo sentía al sonido como un elemento distractor del discurso. Luego con el inminente avance tecnológico él supo adaptarse al cine sonoro y fue uno de los directores que mejor utilizó el sonido para colaborar a crear el discurso audiovisual.

Ser un realizador audiovisual implica tener la humildad de saber que nunca se sabe todo. Es tan ecléctico, evoluciona tan velozmente, es un medio tan voraz que tienes que capacitarte constantemente. Adaptarte a los cambios que surgen e incorporarlos a tu manera de narrar.

La buena banda de sonido tiene la cualidad de evocar, transportarte, meterte en un mundo y una historia. Ayudar a hacer creíble el universo planteado en las imágenes. Enriquecer el relato desde el universo de los sonidos. Existe un lema que dice que las buenas bandas sonoras no se escuchan. Pasan a formar parte del universo planteado por el director para la pieza audiovisual.