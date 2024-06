Old Lions y una parada difícil ante Universitario en Tucumán por el Súper 10

El conjunto santiagueño sale a escena con la misión de sumar una nueva victoria en el Regional del NOA.

Old Lions se presenta de visitante por la 3ª fecha del Torneo Súper 10 del Regional del NOA ante Universitario de Tucumán, con la misión de sumar una nueva victoria y escalar posiciones. El partido se disputará desde las 16 con el arbitraje de Iñaki Barraguirre.

El conjunto santiagueño llega de vencer como local a Cardenales por 36-27 y trepó hasta el cuarto puesto de la tabla. En tanto que los tucumanos vienen de superar a Natación y Gimnasia por 35-26.

Los otros encuentros de la jornada serán Cardenales vs. Jockey de Tucumán, desde las 16, Huirapuca vs. Los Tarcos y Tucumán Rugby vs. Natación y Gimnasia, desde las 16.30, mientras que desde las 17 se enfrentarán Jockey de Salta vs. Tucumán Lawn Tennis.

Santiago Lawn Tennis defiende la punta

Por el Regional de Ascenso, Santiago Lawn Tennis se presenta ante Tigres de Salta desde las 16.30. El equipo santiagueño llega de aplastar por 90-15 ante Tafí Viejo Rugby para seguir con su buen andar. Por su parte, los salteños vienen de caer ante Universitario de Salta por 19-17 y están terceros.